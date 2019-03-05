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Гладковский снял пародию на расследование Бигуса и взорвал сеть

10.1тЧитать материал на украинском

Один из главных героев журналистского расследования касательно коррупции в оборонном секторе Украины, сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский пообещал в ближайшее время раскрыть человека, который слил журналистам информацию о нем.

"Полотно за мной называется "зеленка", позволяет стать автором собственной программы буквально за мгновение. Это программа по созданию оперативной графики способна сделать любой несуществующий разговор реальным. Интересные времена — к реальности примешивают фейк и вот их уже не отличить от правды", — говорит Гладковский на видеоролике.

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Также он назвал цели журналистов, которые провели расследование. Одной из них является "дискредитация президента Украины Петра Порошенко".

По его убеждению, для этого "выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с государством, накрывают шквальным огнем фейков, ими навязывается мысль: "команда плохая, а значит и президент плохой".

Гладковский-младший добавил, что такой мишенью для фейков был избран его отец.

"Поэтому вспомним, что живем в правовой стране и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как они там говорят, "выписать люлей", а еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам", — заявил Игорь Гладковский.

В сети довольно неоднозначно отреагировали на видео Гладковского. Некоторые высказались против подобного формата, другие же его поддержали.

"Это новый уровень для Украины. Впервые тот, кого обвиняют, дал настолько достойный ответ их же оружием, что теперь все эти грантоеды-сливные бачки выглядят, как минимум, нелепо... Сын Гладковского за 2 минуты креативно уничтожил молодых коммунистов-любителей западных грантов. Настолько тонко и круто это было", — написал в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
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Україночка Щира
Україночка Щира
Какая умничка, достойный молодой человек. Искренне желаю Вам отстоять честь свою и своего отца и избавить Петра Алексеевича от борцунов типа Бигуса. Победы и удачи вам. Бейте врагов их же оружием.
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
Гладковский, отвечай по сути!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
До выборов осталось так мало, что я бы на его месте пародистом и остался.
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Україночка Щира
Україночка Щира
Цуканов Евгений, слава богу, что ты не на его месте, а на своём диване
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Цуканов Евгений, вряд ли ты можешь с дивана достать до его места..
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