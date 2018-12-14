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''Гиркину обещали!'' Главарь ''ДНР'' рассказал, как Россия ''кинула'' террористов в 2014 году

3.5тЧитать материал на украинском

Один из первых главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) захватил Славянск в 2014 году с мыслью, что российская армия зайдет на восток Украины следом за ним.

Об этом заявил бывший "министр безопасности ДНР", который хотел стать новым главарем псевдореспублики на незаконных выборах, Александр Ходаковский на конференции, передает "Новости Донбасса".

"Когда он заходил в Славянск, он заходил с определенными гарантиями, с определенными планами, обещаниями. Я думаю, и все на это указывает, он шел с одной целью: создать ситуацию, создать мощный повод для того, чтобы следом за ним зашла регулярная российская армия", – сказал террорист.

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По его словам, Гиркину давали эти гарантии не "первые лица" России по неосторожности.

Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

"Я думаю, что кто-то имел неосторожность дать ему какие-то гарантии. Я думаю, что какие-то политики, не связанные с первыми лицами государства, могли делегировать ему какие-то обещания, что состоится какое-то масштабное наступление, что состоится вхождение России на эту территорию, что состоится образование "Новоросии", – заявил Ходаковский.

Александр Ходаковский

Александр Ходаковский

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин заявил, что российский писатель Захар Прилепин никогда не воевал в рядах боевиков, а занимался самопиаром.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Александр ХодаковскийИгорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
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Комментарии
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Вот так новость!! Всем новостям новость
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2 из 3 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
Петренко Амадеус, ебанутое ты, ты о каких пиндосах? о тех что интернет, виндовс, эпл, тэсла и т.д дали миру? и почему ты ебанутое пишешь про "лижешь"? у тебя проблемы определенно с психикой клоун.. Мы в Украине никому не лижем в отличии от тупоголовых ватных олигофренов, да и к сведенью тебе ебанько- пиндосы Крым не отжали, на востоке Украине десятки тысяч не убили граждан моей страны и гиркин с мотороллой граждане раски федераски, а не США.. Так что нахуй ватная мразь с УКРАИНСКОГО сайта ... дошло тебе притрушенное?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Он Алекс, девочка! где ты и где Украина! ты пятый год лижешь пиндосам зад, а Украину не трожь!!!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
да! таки действительно, Обоз урезал пайку своим шакалам! раньше они с радостью бросались на любой ошметок гебельсовской пропаганды. а сейчас даже евген сдох, пару комментов и все... шо жрать нечего, скакуасик?
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