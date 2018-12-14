''Гиркину обещали!'' Главарь ''ДНР'' рассказал, как Россия ''кинула'' террористов в 2014 году

Один из первых главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) захватил Славянск в 2014 году с мыслью, что российская армия зайдет на восток Украины следом за ним.

Об этом заявил бывший "министр безопасности ДНР", который хотел стать новым главарем псевдореспублики на незаконных выборах, Александр Ходаковский на конференции, передает "Новости Донбасса".

"Когда он заходил в Славянск, он заходил с определенными гарантиями, с определенными планами, обещаниями. Я думаю, и все на это указывает, он шел с одной целью: создать ситуацию, создать мощный повод для того, чтобы следом за ним зашла регулярная российская армия", – сказал террорист.

По его словам, Гиркину давали эти гарантии не "первые лица" России по неосторожности.

Игорь Гиркин

"Я думаю, что кто-то имел неосторожность дать ему какие-то гарантии. Я думаю, что какие-то политики, не связанные с первыми лицами государства, могли делегировать ему какие-то обещания, что состоится какое-то масштабное наступление, что состоится вхождение России на эту территорию, что состоится образование "Новоросии", – заявил Ходаковский.

Александр Ходаковский Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин заявил, что российский писатель Захар Прилепин никогда не воевал в рядах боевиков, а занимался самопиаром.