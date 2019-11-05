"Готовы на капитуляцию": Гиркин сделал неожиданное заявление о войне на Донбассе

Перемирие на Донбассе по "формуле Штайнмайера" – это наименее вероятный вариант развития событий. Скорее всего, Россия готовится к капитуляции на востоке Украины.
Ведь достигнуть победы там ей не удастся. Такое мнение озвучил один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Игорь Гиркин (Стрелков)
Скриншот видео
"Не будет никакого перемирия ни Штайнмайера, ни кого угодно. Будет или полная капитуляция, или победа. О победе в Кремле сейчас даже не мыслят. Значит, они готовы на капитуляцию. Либо им придется еще тянуть ситуацию дальше", – озвучил свой прогноз военный преступник.
Гиркин также считает, что сдача оккупантами Донбасса в любом случае резко дестабилизирует ситуацию как минимум на юге России, а с учетом сложных экономических реалий – и на всей территории Российской Федерации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Гиркин заявил, что ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что капитулировать будут террористы "Л/ДНР", а не Украина.
Также он выразил уверенность в том, что Украина и международное сообщество вынудит президента России Владимира Путина прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.
В сентябре террорист признался, что боевики без боя сбежали с позиций на хуторе Петровском на Донбассе. По его словам, эти позиции оккупанты из 1-го корпуса "народной милиции ДНР" удерживали на протяжении пяти лет.
А в июле Гиркин жаловался на то, что в зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в три-четыре раза. Украинские военнослужащие буквально "смешивали с землей" оккупантов.
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