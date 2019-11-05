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5 ноября • обновлено в 05:22
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"Готовы на капитуляцию": Гиркин сделал неожиданное заявление о войне на Донбассе

1.4т Читать материал на украинском

Перемирие на Донбассе по "формуле Штайнмайера" – это наименее вероятный вариант развития событий. Скорее всего, Россия готовится к капитуляции на востоке Украины.

Ведь достигнуть победы там ей не удастся. Такое мнение озвучил один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин (Стрелков)

Игорь Гиркин (Стрелков)

Скриншот видео

"Не будет никакого перемирия ни Штайнмайера, ни кого угодно. Будет или полная капитуляция, или победа. О победе в Кремле сейчас даже не мыслят. Значит, они готовы на капитуляцию. Либо им придется еще тянуть ситуацию дальше", – озвучил свой прогноз военный преступник.

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Гиркин также считает, что сдача оккупантами Донбасса в любом случае резко дестабилизирует ситуацию как минимум на юге России, а с учетом сложных экономических реалий – и на всей территории Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера ДНР
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Хихлы уже забыли кто такой Гиркин и теперь готовы перед ним на коленях ползать и всюду публиковать только потому что он говорит то, что поросята хотят услышать?
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
То Медовар,то Гиркин.Нострадамусы нашего времени.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Почему Россия не может одержать победу на Доннбассе?может потому что нас там нет?
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