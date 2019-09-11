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11 сентября • обновлено в 22:23
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"Украина нас сделала!" Гиркин разнес Россию за прокол при обмене

31.6т Читать материал на украинском

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что при обмене пленными Украина оказалась в более выигрышном положении, чем Россия.

Он выразил недовольство освобождением Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые воевали в Чечне против России, а также тем, что страна-агрессор якобы осуществила обмен по схеме 35 на 34. Своими претензиями он разразился в эфире пропагандистского телеканала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Обмен все-таки состоялся. "Великая" победа – нам отдали 34 в итоге, они получили 35, включая двух злостнейших преступников, которые воевали в первой чеченской кампании, это я Клыха и Карпюка имею в виду. Это командиры батальона "Викинг", которые пытали и расстреливали наших пленных срочников в Грозном в 1993-1994 годах!" – вскипел Гиркин.

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Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

"24 канал"

"А в результате хоть по мелочи, но нас сделали. С точки зрения Украины нас сделали. И нас сделали опять безответно. Ради разговора с этим п*д*р*стом Макроном французским, наш "замечательный" президент сделал вид, что все хорошо и прекрасно! Он всегда уступает за счет своих!" – добавил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • В свою очередь Украина исключила из списка на обмен гражданина РФ Руслана Гаджиева. Он служил танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август".

  • Однако Россия получила важного фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед выдачей террориста "ДНР" того допросили следователи из Нидерландов.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков) Станислав Клых Николай Карпюк
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Игорь
Игорь Игорь
Гиркин, агент 80ти процентник. Типа критикует Путина и ФСБ. А когда надо, изредка, делает вброс нужной информации. Клыха ни кто в Чечне не видел и не помнит. Он всю жизнь активно участвовал в пророссийской организациях и акциях. Был участником антимайдана. Теперь Украине впаривают троянского коня номер два - Клыха. Первым была Савченко.
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1
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Махов Макс
Махов Макс
Украина имеет Расею во все дыНЫры. Да, баяре]{ацапыфашисты? Бгггггаааа
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4
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Гиркин популерен в цеевропе.
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1
6
Махов Макс
Махов Макс
Гусеница Галина, целюлитная гусеница, мечтающая стать бабчкай! Бгггггаааа
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4
0
Махов Макс
Махов Макс
Гусеница Галина, це бачка зелена, як гимно. Бгггггаааа
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3
1

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