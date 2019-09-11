"Украина нас сделала!" Гиркин разнес Россию за прокол при обмене

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что при обмене пленными Украина оказалась в более выигрышном положении, чем Россия.
Он выразил недовольство освобождением Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые воевали в Чечне против России, а также тем, что страна-агрессор якобы осуществила обмен по схеме 35 на 34. Своими претензиями он разразился в эфире пропагандистского телеканала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Обмен все-таки состоялся. "Великая" победа – нам отдали 34 в итоге, они получили 35, включая двух злостнейших преступников, которые воевали в первой чеченской кампании, это я Клыха и Карпюка имею в виду. Это командиры батальона "Викинг", которые пытали и расстреливали наших пленных срочников в Грозном в 1993-1994 годах!" – вскипел Гиркин.
Игорь Гиркин
"24 канал"
"А в результате хоть по мелочи, но нас сделали. С точки зрения Украины нас сделали. И нас сделали опять безответно. Ради разговора с этим п*д*р*стом Макроном французским, наш "замечательный" президент сделал вид, что все хорошо и прекрасно! Он всегда уступает за счет своих!" – добавил террорист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.
В свою очередь Украина исключила из списка на обмен гражданина РФ Руслана Гаджиева. Он служил танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август".
Однако Россия получила важного фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед выдачей террориста "ДНР" того допросили следователи из Нидерландов.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.