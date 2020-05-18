"Л/ДНР" прекратят свое существование, если Украина возьмет под свой контроль украинско-российский участок границы на Донбассе.

Такое заявление в интервью журналисту Дмитрию Гордону сделал один из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемый министр обороны "республики" Игорь Гиркин (Стрелков) (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Если Россия закроет границу, "ДНР" и "ЛНР" прекратят свое существование в течение нескольких суток.

Надо отдать должное вашей стране, шесть лет вы не сидели на месте, создали относительно боеспособную армию, которая во много раз превосходит корпуса по численности и людей, и техники, и вооружений, и по выучке. И, наверное, даже по организации управления. Хотя бардака у вас еще много, насколько я знаю, но у "ДНР" его еще больше", – сказал Гиркин.

Игорь Гиркин Эспрессо TV

Если РФ не будет оказывать поддержку террористам, украинская армия, как считает Гиркин, вместе с зачисткой территории сможет взять оккупированный Донбасс под контроль за неделю-две.

"И если действительно Российская Федерация в определенный момент не поддержит корпуса своими, как говорится, силами тяжкими, то я на некоторых направлениях даю два дня на выход", – признал боевик.

Он добавил, что надеется на помощь России, если украинская армия без предупреждения войдет в Донецк и Луганск.

"По крайней мере многие военные Российской Федерации хотят прийти на помощь. А поступит им приказ или нет – это не в моей компетенции отвечать", – сказал экс-главарь террористов.

Как писал OBOZREVATEL, в разговоре с журналистом Гиркин также признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко.

Громкое интервью Дмитрия Гордона с бывшим главарем "ДНР", а также предыдущее – с "экс-прокурором" Крыма Натальей Поклонской – стало поводом для бурных обсуждений в сети.

Журналист пояснил, что эти материалы станут доказательствами в Гааге по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе. Кроме того, интервью были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.