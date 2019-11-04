"Там клоака!" Гиркин признал, что Россия убивает Донбасс

Россия оккупировала Донбасс, чтобы превратить его в сточную канаву и непригодный для жизни регион. С этой же целью она назначила им руководить откровенных уголовников, типа Дениса Пушилина.

В этом признался один из первых экс-главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин

"Там просто клоака! Там не ад – в аду горит огонь, черти бегают. А здесь клоака, безнадежная, грязная, вонючая, унылая клоака. Вот во что превратили Донбасс! Делается все, чтобы превратить это в полный отстойник, вонючую канаву. Когда ставят руководить "республикой" конченного патентованного жулика! Его шеф сидел в России в тюрьме, Пушилина. Он ставит точно таких же. Там клеймо ставить негде из-за уголовных преследований за жульничество включительно!" – сказал российский террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин также заявил, что Украина имеет большие шансы не только вынудить Россию выплатить репарации за оккупацию Крыма и Донбасса, но и заставить ее уйти с этих территорий.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!