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19 мая • обновлено в 03:05
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Гиркин назвал экс-помощника Путина "конченным мерзавцем"

4.8т
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Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что бывший помощник президента России Владислав Сурков является "мерзавцем", но при этом он "очень умный".

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о том, как виделся с Сурковым (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Умный, поэтому наиболее вредоносный": Гиркин назвал экс-помощника Путина "конченным мерзавцем"

"За жизнь видел Суркова один раз. Еще задолго до увольнения я доставлял пакет с документами в его кабинет в Кремле. Он вышел за пакетом в приемную, забрал его, взглянул на меня и зашел в кабинет. Он поинтересовался, почему я не встал при выходе такого большого чиновника", – отметил Гиркин.

Он добавил, что уже тогда презирал его: "Я просто знаю, что это конченный мерзавец. Но умный, поэтому наиболее вредоносный".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Гиркин признался, что он причастен к убийству украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко в апреле 2014 года.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков) Дмитрий Гордон
Место
Украина
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