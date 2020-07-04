Гиркин назвал Донбасс помойкой. Видео
Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее был "министром обороны ДНР", заявил, что на оккупированом Донбассе сейчас люди живут хуже, чем в России и в свободной Украине.
Как сказал он в интервью Андрею Караулову, вместо витрины "русского мира" в "ДНР/ЛНР" действительно возникла "такая вот помойка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Люди, которые в свое время искренне стали за Россию, причем большинство стало бескорыстно, именно по ним эта помойка больше всего и проехалась", – отметил Гиркин.
По его словам, инвалиды "ополчения", оставшиеся без рук и без ног, получают пенсию в 3,5 тыс. рублей (1350 грн), за которые "можно только спиться".
"Это непростительный позор для российской власти, это просто клеймо", – подчеркнул террорист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в интервью журналисту Дмитрию Гордону Гиркин сам признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко.
Он заявил, что не жалеет об убийстве этих людей, поскольку они якобы были "врагами". Впрочем террорист солгал, сказав, что украинцев сразу застрелили и не пытали.
16 июня Гиркину (Стрелкову) официально было объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).