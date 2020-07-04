Гиркин назвал Донбасс помойкой. Видео

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее был "министром обороны ДНР", заявил, что на оккупированом Донбассе сейчас люди живут хуже, чем в России и в свободной Украине.

Как сказал он в интервью Андрею Караулову, вместо витрины "русского мира" в "ДНР/ЛНР" действительно возникла "такая вот помойка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Люди, которые в свое время искренне стали за Россию, причем большинство стало бескорыстно, именно по ним эта помойка больше всего и проехалась", – отметил Гиркин.

По его словам, инвалиды "ополчения", оставшиеся без рук и без ног, получают пенсию в 3,5 тыс. рублей (1350 грн), за которые "можно только спиться".

"Это непростительный позор для российской власти, это просто клеймо", – подчеркнул террорист.

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