Гиркин испугался вопросов ВВС о катастрофе МН 17

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал задавать вопросы о катастрофе малайзийского Boeing.

Аудиозапись разговора с боевиком западный корреспондент опубликовал на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разговор начался с того, что Розенберг спросил у Гиркина, почему тот не принимает участие в судебном процессе по делу о крушении МН 17 в суде Нидерландов.

"Я собственно и не собирался, не решал участвовать. Я не признаю компетенцию голландского суда по данному вопросу", – огрызнулся террорист "ДНР".

После этого Розенберг напомнил, что Гиркина обвиняют в причастности к преступлению, в результате которого погибли 298 человек. Однако оккупант начал неубедительно оправдываться, утверждая, что он якобы не связан с атакой на пассажирский лайнер.

"Ну и что, что меня обвиняют? Меня обвиняют много в чем. И не только голландский суд. Я человек военный и не собираюсь признавать за гражданским судом чужой страны компетенцию по осуждению человека, который участвовал не в их "гражданской" войне, только на основании того, что там погибли их граждане. Пусть предъявляют претензии Украине", – съязвил Гиркин.

В конце разговора Розенберг решил спросить у боевика "ДНР", известно ли ему, кто все-таки сбил самолет МН 17. "Ополчение" Boeing не сбивало. Больше я никаких комментариев не даю", – нервно ответил Гиркин.

Журналист, подытоживая, подчеркнул, что если самолет сбили нет "ополченцы", тогда речь идет о российских солдатах, чем еще больше загнал в угол Гиркина. "Все, до свидания", – поспешно завершил телефонную беседу военный преступник.

My telephone conversation with MH17 suspect Igor Girkin:

"Who shot down the plane?"

"It wasn't the rebels."

"So was it Russian soldiers?"

"Goodbye." He hangs up. pic.twitter.com/qFaaPFgYs1