Четверым обвиняемым по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе отказали в иммунитете комбатанта, который предусматривает освобождение от уголовного преследования участников вооруженных конфликтов.

Об этом заявил нидерландский прокурор Вард Вердинандуссе, передает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ. уточняется, что речь идет о Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Путалове и Леониде Харченко.

Игорь Гиркин и еще трое обвиняемых по делу МН17 остались без иммунитета в Нидерландах

Они, с точки зрения международного права, не являются комбатантами и не могут воспользоваться иммунитетом от уголовного преследования.

По словам прокурора, для этого есть две причины. Во-первых, Россия отрицает свое влияние на боевиков "ДНР", а это позволило бы рассматривать их как представителей российских войск. Во-вторых, представители незаконных вооруженных формирований не были частью организованной военной системы, а под их контролем совершались крупные военные преступления.

Таким образом, обвинение пришло к выводу, что подозреваемых можно преследовать на основе уголовного права Нидерландов. Кроме того, прокурор добавил, что следствие изучило возможность распространения на них других видов иммунитета, но никаких подтверждений найдено не было.

Женевская конвенция предусматривает, что комбатанты – это активные участники вооруженных конфликтов, на которых распространяются особые правила. При определенных обстоятельствах они могут быть освобождены от уголовного преследования.

Как сообщал OBOZREVATEL прокуратура Нидерландов заявила о готовности к рассмотрению дела по сути в части оружия, из которого был сбит рейс МН17, а также в отношении личностей обвиняемых.

Напомним, что 9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившихся на борту.

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