Мосийчук рассказал, кто в России отвечает за диверсии против Украины

В России за ведение гибридной войны против Украины отвечает специальный "Украинский центр", созданный силовиками и спецслужбами РФ.

Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Как отметил нардеп, "в России война против Украины построена очень четко".

"Там создан так называемый "Украинский центр", в состав которого отряжены офицеры ФСБ, которые занимались украинским направлением, Главного разведывательного управления Российской Федерации, другие силовики", - заявил Мосийчук.

"В том числе, там есть люди, которые сотрудничают с так называемой "диаспорой", а точнее – беглецами режима Януковича. Ко многим моментам событий, которые происходят в Украине уже сейчас, после их бегства, эта публика имеет непосредственное отношение. Их показания были бы интересны", - отметил он.

По словам нардепа, созданный спецслужбами РФ "Украинский центр" занимается "диверсионной деятельностью, политическими провокациями, информационной войной, кибервойной".

Как сообщал ObozTV, нардеп Игорь Мосийчук также рассказал о российской диверсионной группе, которая, по его данным, готовит серию покушений и терактов в Украине. По словам Мосийчука, информацию о диверсантах ему предоставили источники, близкие к ФСБ и "кадыровцам".

Напомним, что 25 октября 2017 года в Киеве возле телеканала Espreso.TV прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека и получили ранения трое, в том числе народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Мосийчук впоследствии заявлял, что за покушением на него могут стоять те же люди, что и за убийством чеченского добровольца АТО Амины Окуевой.