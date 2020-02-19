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19 февраля • обновлено в 07:50
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Гибли от пуль и мин: появилась устрашающая статистика по жертвам на Донбассе

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В течение 2019 года от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских.

Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло наа заседании Совета безопасности ООН 18 февраля.

"Вооруженный конфликт на востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека... В 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых", – сказала она.

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По ее словам, 63% граждан на Донбассе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.

"И 35% пострадали по причине мин и взрывоопасных пережитков войны", – добавила она.

По словам заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Сергея Кислицы, с начала 2020 года на Донбассе погибли 13 военных и 40 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 февраля, Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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филя филя
филя филя
и ни слова про агрессию рф. вооружённый конфликт. вот что на самом деле в головах у европейцев. а агрессия только на помоечных сми и в головах упоротых. ну упоротых меньшинство а вот подобных сми в украине море. вот это беда
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