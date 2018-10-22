''Гнал, как Шумахер'': кто виноват в гибели звезды ''Дизель Шоу''

Водитель автобуса "Неоплан", в котором разбилась известная актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская, в ночной рейс из Львова в Киев вышел один, без напарника. Сейчас полиция выясняет, как ехал мужчина, сколько раз делал остановки. А среди версий страшной аварии есть и предположение, что он мог заснуть за рулем.

Кроме того, пока украинские водители автобусов нарушают правила перевозок, контролируют их не с помощью тахографов, как во всей Европе, а с помощью обычного журнала учета. Подробности - в материале OBOZREVATEL.

В рейс водитель вышел один

О том, как артисты "Дизель Шоу" отправлялись в свой тур по городам Луцк и Львов, в Instagram рассказал один из артистов Олег Иваница. Он снял "Неоплан" изнутри. Посреди автобуса были лежачие места, а из туалета артисты сделали гардероб – там висели их вещи.

Артист показал как устроен "Неоплан" внутри Instagram Олега Иваницы

Почему Марина Поплавская оказалась на переднем сидении, а не в глубине автобуса, где отдыхали все участники группы, пока непонятно.

По данным полиции Киевской области, водитель в рейс вышел один, без напарника. "Сейчас водитель взят под стражу, возле него дежурят как врачи, так и полицейские, суд должен избрать ему меру пресечения. Пока мы рассматриваем несколько версий случившегося: неисправность автобуса, водителю стало плохо либо он заснул за рулем. Против него открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, нарушение правил дорожного движение, которые привели к смерти потерпевшего", - рассказал OBOZREVATEL спикер областной полиции Николай Жукович.

Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

Марина оказалась на переднем сидении автобуса Facebook "Дизель Шоу"

По словам Жуковича, следствие сейчас выясняет, как водитель ехал один ночью. "Водитель общается со следователем вместе с адвокатом. Выясняют, как он ехал. Может, он делал остановки каждые четыре часа, как положено, тогда он не нарушал", - говорит Жукович.

Житомир Инфо

Гнал, как Шумахер

Актриса Ольга Сумская рассказала OBOZREVATEL, что не так давно ее супруг, актер Виталий Борисюк возвращался с гастролей из Запорожья на этом же "Неоплане".

"Я не могу вам сказать, тот же это водитель или нет. Но автобус тот же, номера одни и те же. Тогда водитель тоже был один, без напарника. Он, правда, останавливался пару раз минут на 20 для отдыха. Но что это за отдых, сон с открытыми глазами? Гнал водитель очень сильно, Виталий еще ему говорил, что он гонит, как Шумахер. Я не понимаю, как Марина оказалась на переднем сидении автобуса, может, вышла покурить. Это такой светлый человек, щедрая душа. Это так ужасно, трагедия произошла прямо на глазах у всей группы. Очень жаль Марину", - говорит Сумская.

Время за рулем сами записывают в журнал

Экс-глава управления Транспортной инспекции Валерий Черненко рассказывает, что большинство украинских водителей нарушают правила пассажирских перевозок, особенно в ночное время.

"Водители, как и в других странах, обязаны каждые два часа делать остановку на 15 минут, а через четыре часа - на 30 минут. Но все это нарушают. Потому что у нас приняли поправку и теперь правила остановки контролируют не с помощью прибора тахографа, который есть в любом автобусе, а при помощи обыкновенного журнала. Куда водители сами ручкой заносят данные – сколько они ехали и сколько отдыхали. Естественно, они там напишут что хотят", - пояснил OBOZREVATEL Черненко.

Всего же в сутки водитель имеет право быть за рулем не более девяти часов. "И даже если у него есть напарник, то вместе они могут ехать не более 10 часов. А у нас сначала один за рулем девять часов, потом второй", - говорит Черненко.

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Эксперт по перевозкам Александр Шульман также добавил в беседе с нами: "На расстояние более 500 км водитель не имел права ехать один, у него должен был быть напарник". Кстати, судя по Google Maps, от Львова до Киева расстояние составляет не менее 540 км. К тому же, согласно европейской Конвенции правил перевозки пассажиров, люди на передних сидениях автобуса обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Украина также должна выполнять эти правила.