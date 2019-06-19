Гибель Тымчука: психолог назвал важный нюанс

Гибель народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, которого обнаружили с пулевым ранением в голову, не похожа на самоубийство.

Об этом в эфире ObozTV рассказал психолог Валентин Ким, комментируя версии трагедии.

"Относительно того, что полковник, имеющий опыт работы с оружием, мог совершить такой выстрел... Я вам скажу, как человек, у которого есть собственный опыт работы с оружием. Я в свое время был психологом в спецподразделении милиции, сам проходил службу. Скажу, что очень часто люди, которые имеют опыт и квалификацию, допускают совершенно непростительные ошибки. Такое бывает сплошь и рядом", – заявил Ким.

"Статистика показывает, что большинство смертей от огнестрельных ранений получают не мирные граждане, не преступники, которые вступают в противодействие с полицией, а как раз владельцы оружия, которые случайно кого-то убивают или в себя стреляют во время чистки оружия, сборки-разборки, стрельб", – добавил он.

Психолог также прокомментировал возможность суицида народного депутата.

"Если человек решил уйти из жизни, это решение сознательное и достаточно долго вынашивалось. В основном, нормальные и вменяемые люди уход из жизни обдумывают достаточно долго. Решение не возникает просто так", – отметил он.

"Люди часто начинают раздаривать свои вещи, делать дорогие подарки, проводят ритуальные встречи с друзьями, общаются с ними так, как будто прощаются. Они выходят на контакт с людьми, с которыми долго вообще не общались, чтобы проститься напоследок. Есть признаки, показывающие, что человек решил расстаться с жизнью. Если человек неадекватный, импульсивный, экспрессивный, уход из жизни может быть вызван неожиданной мыслью. Дмитрий Тымчук не был похож на импульсивного человека", – добавил Ким.

Также эксперт предложил подождать официальных версий следствия относительно случившегося.

Дмитрий Тымчук

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы бурно отреагировали на смерть Тымчука. Сеть взорвалась спорами о причине гибели. Правоохранители назвали три основные версии произошедшего.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!