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"Это убийство": генерал сделал заявление о смерти Тымчука

11.5тЧитать материал на украинском

Гибель народного депутата Украины, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука не могла быть несчастным случаем.

"Я придерживаюсь версии убийства", – заявил OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Комментируя версию о том, что Тымчук мог случайно выстрелить в себя во время чистки наградного оружия, генерал заметил: "У нас довольно часто смерти объяснялись именно так: небрежное обращение с оружием. И Кравченко дважды в себя стрелял, и Кушнарев с карабином обращался неправильно".

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

Апостроф

"Теоретически это, конечно, возможно. Мы помним, что даже "двойному самоубийству" Кравченко находили объяснение, но на самом деле это маловероятно. Я в это не верю", – подчеркнул Романенко.

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Говоря о мотивах преступления, он напомнил: "Дмитрий Тымчук занимал активную жизненную позицию, был специалистом в военной области, достаточно патриотичным, проукраинским".

Дом, в котором был найден мертвым Дмитрий Тымчук

Дом, в котором был найден мертвым Дмитрий Тымчук

Таким образом, "у него могли быть враги – тоже с активной жизненной позицией. Не только очень мощный внешний противник в лице России и ее спецслужб, но еще и пятая колонна, представителям которой всегда могут помочь те же россияне или кто бы то ни было. У них большой опыт в таких делах, и при желании они могут это организовать", – уверен генерал.

В то же время Романенко признался, что не склонен доверять украинской правоохранительной системе и, в частности, выводам судебной экспертизы, которая будет проведена – "с учетом состояния дел в нашей правоохранительной системе, правдивость такой экспертизы у меня вызывает сомнения".

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Как писал OBOZREVATEL, 19 июня в Киеве был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Дмитрий ТымчукИгорь Романенко
Место
Украина
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Многие волонтеры на АТО сидели на хороших финансовых потоках. Могли и убить.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Пане Ігорю, ви справжній дипломат, "викликає сумніви" - майже комплімент; по справжньому - бордель, бардак, збірна потвор та ненажер-хабарників. Єдина функція під керівництвом авакяна - збереження сідниць презика і наближених.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Может кондиционер взорвался ???
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3
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