"Ситуация ухудшается!" Экологическая катастрофа в "ДНР" встревожила Киев

Украина обеспокоена ухудшением экологической обстановки в ОРДЛО. Сейчас в Киеве проверяют информацию о массовой гибели рыбы в реке Кальмиус в оккупированном Донецке.

Если местным жителям нужна помощь, они могут получить ее на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Тука напомнил, что украинская сторона лишена непосредственного доступа к Нижне-Кальмиусскому водохранилищу.

"Пока мы пользуемся информацией, которую распространяют т.н. "министерства". Но я надеюсь, на протяжении этой недели мы получим через другие источники более правдивую информацию", – заверил чиновник.

По его словам, пока Украине остается лишь призывать международных партнеров как-то повлиять на оккупационные власти.

"Мы еще 2,5 года назад начали бить в набат, чтобы привлечь внимание к экологическому состоянию Донбасса. К сожалению, наши прогнозы оправдываются. Ситуация ухудшается", – отметил он.

Также Тука заверил, что в случае необходимости Украина постарается предоставить оперативную помощь своим гражданам, живущим в оккупированных районах Донбасса.

"Если дело дойдет, не дай Боже, до пострадавших – то конечно Украина будет принимать все необходимые меры, чтобы предоставить медицинскую помощь своим гражданам… Но не нужно забывать, что территория, на которой происходит это бедствие, не контролируется центральной властью. Она полностью контролируется РФ и ее представителями на местах", – обратил он внимание.

"Если человек (проживающий на оккупированных территориях. – Ред.) испытывает негативные последствия, ему необходимо пересечь линию разграничения", – посоветовал замминистра.

Жители Донецка сообщили о гибели рыбы в Кальмиусе и жуткой вони novosti.dn.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее жители занятого террористами Донецка начали жаловаться на мор рыбы в Кальмиусе и невыносимую вонь, которая исходит от речки.

В так называемом "министерстве здравоохранения" оккупационных "властей ДНР" признали, что речь идет о загрязнении воды. По результатам исследований, в воде в 5 раз превышено содержание марганца, в 3 раза – фенолов, в 2,5 раза – нефтепродуктов. Кроме того, содержание лактозопозитивной кишечной палочки превышено в 1400 раз и составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм³).

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