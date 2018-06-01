Гибель MH17: в парламенте Нидерландов признали вину России

Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.

Это выяснилось в ходе дебатов, которые состоялись в четверг с участием министра иностранных дел Стефа Блока, пишет "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание NOS.nl

В рамках дебатов не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты говорили о "правильном, логическом и смелом" решении правительства возложить ответственность на Россию.

Позицию парламентариев поддержал даже Тьерри Боде, лидер партии "Форум за демократию", которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу. Боде всегда сомневался в независимости Совместной следственной группы, которая ведет расследование катастрофы. Однако в ходе дебатов он признал результаты расследования следственных тщательными и правдоподобными, хотя заметил, что остается "в поиске правды".

"Признание ответственности России является оправданным и логичным шагом", – цитируют его местные СМИ.

Несмотря на небывалое единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV).

Все политические группы палаты представителей также хотели узнать, почему Бельгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

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В то же время несколько оппозиционных партий, среди которых "Форум за демократию", PVV, CDA и SP, хотят также проведения расследования о роли Украины. Депутат "Партии свободы" Раймонд де Рон заявил, что Украина должна быть привлечена к ответственности, "поскольку не закрыла свое воздушное пространство".

Министр иностранных Стеф Блок заявил, что на сегодня нет достаточных доказательств ответственности Украины, и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы. Он добавил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем.

Вместе с тем он добавил, что решение Нидерландов признать вину России превратило страну в объект распространения дезинформации со стороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая стало известно, что следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.