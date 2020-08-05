Гибель Ил-76 над Луганском: экспертиза признала вину генерала Назарова

Военная экспертиза признала вину бывшего начальника штаба АТО Виктора Назарова в катастрофе ИЛ-76 с десантниками ВСУ на борту в небе над Луганском.

Соответствующий документ обнародовал на своей странице в Facebook адвокат родственников погибших защитников Виталий Погосян. Он также уточнил, что следующее заседание по делу Назарова назначено на 14:30 24 сентября. На нем состоятся судебные дебаты.

"Ответ на основной вопрос однозначен: действия должностных лиц штаба АТО во главе с начальником штаба генерал-майором Назаровым, которые осуществляли планирование и проведение операции по перевозке сводной парашютно-десантной роты самолетами ИЛ-76 14.06.2014 года, находятся в причинной связи с наступлением тяжких последствий, приведших к гибели военнослужащих, членов экипажа, потере вооружения, военной техники и другого военного имущества", – написал юрист.

Заключение экспертизы по делу Назарова Facebook Виталия Погосяна

В обнародованном им документе также отмечается, что никаких действий по обеспечению принятия соответствующих мер, направленных на преодоление противовоздушной обороны противника и защиту самолетов от поражения их наземными огневыми средствами вблизи аэродрома г. Луганск, которые бы гарантировали успешное выполнение боевой задачи, Назаровым не было спланировано, организовано и осуществлено.

"В ходе исследования предоставленных документов эксперты выяснили, что генерал-майор Назаров В.Н. как начальник штаба – первый заместитель руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей в обстановке, сложившейся на 13.06.2014, мог и имел возможности принять меры по предупреждению поражения самолета ИЛ-76МД №76777 14.06.2014" – сказано в заключении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска террористами из ПЗРК был сбит ИЛ-76, на борту которого находились 49 украинских военнослужащих, все они погибли.

На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба АТО. Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения.