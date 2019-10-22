Гибель экс-министра Кутового: полиция квалифицировала дело

Правоохранители Полтавщины открыли уголовное производство по факту падения вертолета, в результате чего погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Как сообщили на сайте пресс-службы прокуратуры Полтавской области, предварительная квалификация – нарушение действующих на транспорте правил.

"С целью выяснения всех обстоятельств, послуживших причиной падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области, следственным отделом ГУНП в области внесены сведения в ЕРДР. Предварительная квалификация – ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Полтавской области", - указали в прокуратуре.

Под Полтавой погиб Тарас Кутовой

По версии следствия, 21 октября 2019 года, около 16:00, на въезде в село Тарасенково Оржицкого района Полтавской области на приусадебный участок одного из хозяйств упал и загорелся вертолет. В результате один человек погиб.

"При осмотре места происшествия никаких документов и других вещей, которые идентифицировали бы личность, не обнаружено. По предварительной информации, на борту воздушного судна, вероятно, находился бывший народный депутат Украины, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины", - сообщили в прокуратуре.

Как писал OBOZREVATEL, бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой, который разбился на Полтавщине, управляя вертолетом, только в июле 2019 получил лицензию пилота.

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