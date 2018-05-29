Гибель девочки на Донбассе: в ГПУ доказали вину "ДНР"

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган рассказала, что обстрел поселка Железное (Торецкое) Донецкой области, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка, расследуется как теракт.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Константиновской местной прокуратуры Донецкой области Торецким ОП Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт). В ходе досудебного расследования установлено, что 28.05.2018 в 11:40 членами террористической организации "ДНР" из города Горловка Донецкой области был совершен обстрел населенного пункта Железное (Торецкого района)", – написал Сарган в Facebook.

Она напомнила, что в результате разрыва снаряда погибла несовершеннолетняя Дарья Каземирова.

"Следствием получены убедительные доказательства, указывающие на совершение террористического акта со стороны членов террористической организации "ДНР". Так, место происшествия представляет собой частное домовладение, которое находится на окраине города Железное в сторону линии разграничения с временно оккупированной территории на расстоянии около 1 км от ближайших позиций Вооруженных Сил Украины и начала так называемой "серой зоны" и на расстоянии около 3,29 км от передовых позиций ВСУ в районе терриконов", – отметила она.

Сарган пояснила, что ближайшие позиции "ДНР" находятся на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия, а также у шахты "Гагарина" на расстоянии 3,4 км.

"Согласно протоколу осмотра места происшествия, проведенного со специалистом в военной сфере, воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120 калибра, который мог быть выпущен из соответствующего миномета различных модификаций, дальность стрельбы которых составляет 7-9 км. Минимальная дальность стрельбы составляет 460 м", – подчеркнула пресс-секретарь ГПУ.

Соседи и родственники погибшей не слышали выстрела, что свидетельствует о значительном расстоянии с места нападения.

"Кроме того, согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка от взрыва имеет эллипсоидную форму и вытянута в направлении полета снаряда. Эллипс воронки направлен на северо-западном направлении, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен с территории, прилегающей к шахте "Гагарина", которые подконтрольны террористической организации "ДНР", – резюмировала Сарган.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Тарас Корниюк ранее рассказал, что девочка была убита миной калибром 122 мм, выпущенной террористами с шахты Гагарина. В сети также обнародовали снимок погибшей.