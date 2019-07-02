Гибель четверых детей на Одесщине: всплыли новые обстоятельства

В селе Черная Одесской области матери погибших при пожаре четверых детей находились в "группе риска" как потенциально неблагополучные. Однако в поле зрения социальных служб их не было.

Об этом в эфире ObozTV рассказала глава правления "Украинской сети за права ребенка" Дарья Касьянова, комментируя поступок двух молодых женщин, которые пьяными оставили малолетних детей без присмотра.

"Дети маленькие, и данные семьи должны были быть в поле зрения не только социальных служб. Насколько мне известно, специалистов социальной работы в селе нет. Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, который, по логике, должен был выявить такую семью и взять под социальное сопровождение одну и вторую, ликвидирован в 2015 году", – рассказала правозащитница.

"На все село работает три социальных работника службы по делам детей. Есть понятие органы опеки и попечения, это глава села, представители медицины и полиции, социальных служб. Им точно в поле зрения должны были эти семьи попасться. Мы знаем, что одна из матерей рожала ребенка, будучи еще несовершеннолетней – это всегда зона риска. У нее было двое детей за короткий период времени. Скорее всего, и одна, и вторая семья нуждались в социальном сопровождении", – добавила она.

По ее словам, у соцработников есть профессиональные критерии, по которым семья относится к группе риска или не относится: "Я сейчас не говорю о семьях в сложных жизненных обстоятельствах, а о группе риска – неполная семья, семья, где кто-то из родителей выпивает, неблагополучная семья, где нет родительских компетенций, и они не могут заботиться".

"Но тут вопрос не только к соцслужбе. Первыми ребенка, который рождается в семье, видят медики, которые из роддома выписывали эту маму. Если мама неблагополучная по каким-то критериям, медик должен обратиться в службу по делам детей – просим обратить внимание на такую-то семью, она у нас вызывает опасения. Дальше – патронаж, когда приходит медицинская сестра или педиатр и смотрит, как ребенок развивается до трех лет. Я знаю, что в эти семьи приходили представители медиков две недели назад. Все было нормально, никаких претензий не было зафиксировано, в том числе, что эти семьи асоциальные", – сообщила Касьянова.

Как отметила правозащитница, в селах социальные службы лишены возможности контролировать такие семьи.

"Социальные службы не выезжают, у них нет машин. Они могут приехать на автобусе. Часто службы районные и областные находятся далеко от места проживания этих семей. Очень часто в селах, если брать ситуацию в целом по Украине, просто физически некому выезжать, потому что социальных работников и в службах по делам детей, и в социальных центрах крайне мало. У них нет даже финансовой возможности приехать по каждому вызову, которых каждый день огромное количество", – добавила она.

ГосЧС в Одесской области

ГосЧС в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля в Одесской области четверо малолетних детей 2017-18 годов рождения погибли из-за пожара в частном доме. Матерей на момент пожара дома не было. Они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Черниговской области в пожаре погибли двое детей 2015 и 2016 годов рождения. Возможным виновником ЧП назвали их мать.

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