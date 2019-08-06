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Гибель бойцов ВСУ на Донбассе: Гай жестко высказался о "перемирии"

1.2т Читать материал на украинском

Россия использует перемирия на Донбассе исключительно для переброски в зону конфликта новых войск и техники, при этом режим прекращения огня не соблюдается.

Об этом в эфире ObozTV заявил ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя гибель на Донбассе четверых украинских военных в результате обстрела.

"У нас бывают ежедневные обстрелы, это перманентная ситуация за последние 5 лет. У нас за 5 лет было более 20 перемирий. Это были и рождественские перемирия, и школьные, и на сбор урожая, и пасхальные перемирия. Но никогда у нас не было такого, чтобы более 24 часов не было никаких обстрелов", – подчеркнул он.

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По словам ветерана АТО, Россия использует перемирия "исключительно для улучшения своих тактических условий, для передислокации своих вооруженных сил и военной техники".

"Сейчас ОБСЕ наблюдает, что боевики РФ размещают технику, в частности – системы залпового огня "Град", артиллерийские системы, тяжелое вооружение, танки, БМП и БТРы – за пределами мест отвода", – заявил он.

"РФ наращивает свои силы. Будет ли продвижение, неизвестно. Этим пользуются как способом политического давления на руководство Украины", – подчеркнул Гай.

Гибель бойцов ВСУ на Донбассе: Гай жестко высказался о "перемирии"

mnk.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие. Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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CARGO 100
CARGO 100
Что-то назревает ...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сначала Зеленский предложил снять блокаду, потом внезапно подорвались бойцы. Не свои ли каратели за пазуху гранату запихнули?
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CARGO 100
CARGO 100
"Сейчас ОБСЕ наблюдает, что боевики РФ размещают технику ..." Что - то от ОБСЕ ничего не слышно.
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