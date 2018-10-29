Гибель Boeing 737: стало известно, были ли на борту украинцы

Cреди пассажиров и членов экипажа лайнера Boeing 737 Lion Air, который потерпел крушение в Индонезии, нет украинцев.

"Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа", – сообщила в Twitter консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

Самолет упал в море незадолго после взлета в районе западного побережья острова Ява. На борту находились, по разным данным, от 185 до 189 человек.

Причины катастрофы неизвестны, но уже выяснилось, что самолет ломался во время предыдущего полета.

Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 29 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали последнее селфи пассажиров Boeing 737.