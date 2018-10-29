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Гибель Boeing 737: стало известно, были ли на борту украинцы

1.1тЧитать материал на украинском

Cреди пассажиров и членов экипажа лайнера Boeing 737 Lion Air, который потерпел крушение в Индонезии, нет украинцев.

"Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа", – сообщила в Twitter консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

Самолет упал в море незадолго после взлета в районе западного побережья острова Ява. На борту находились, по разным данным, от 185 до 189 человек.

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Крушение Boeing 737: в сети показали, кто управлял самолетом. Фото

Причины катастрофы неизвестны, но уже выяснилось, что самолет ломался во время предыдущего полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали последнее селфи пассажиров Boeing 737.

Место
Индонезия
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