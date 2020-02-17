"Гестапо!" Поклонская в эфире росТВ устроила истерику из-за Майдана

Нелегитимный депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская устроила истерику в эфире российского ТВ, требуя "посадок" по делу расстрелов на Майдане в 2014 году.

На своей странице в Facebook она опубликовала видео, где угрожала украинским властям, требуя справедливости.

"Они думают, что своими безграмотными смертными приговорами кого-то испугают. Какими были тупоголовыми гамадрилоподобными радикалами, убивающими людей на Майдане, – такими и остались!" – истерила Поклонская.

Наталья Поклонская

Нелегитимный депутат в присущей ей манере снова рассказывала о "бандеровцах" и "комнатах-гестапо" в подвалах КГГА.

"Я никогда не забуду ужасы Майдана – до 6 марта 2014 года жила в Киеве. И я все помню! Думаете, отсидитесь за спинами своих "вельзевулов"? Нет! Мы вас всех пересажаем! Будет вам новый Нюрнберг", – говорила на повышенных тонах Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наталья Поклонская внезапно попросила помощи у президента Украины Владимира Зеленского.

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