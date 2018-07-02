Герои Украины на службе у врага: волонтер сообщил детали

На данный момент среди пророссийских боевиков на Донбассе и крымских коллаборантов присутствует тринадцать человек, имеющих звание Герой Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявил журналист, волонтер Тим Златкин.

"Давайте говорить честно, когда-то они что-то сделали для Украины и стали героями, но именно это звание дает возможность, извините за мой французский, тупо ск*рвиться. Извините, но это когда-то они были героями, а сейчас предатели и коллаборанты. Имена назвать не могу, но эти 13 человек работают в так называемых крымских государственных органах оккупационных властей, или в так называемых Л/ДНР", - отметил он.

По его словам, в приведенных случаях даже речи не идет о каком бы то ни было принуждении со стороны оккупантов.

"Добровольно все получали российские паспорта в Крыму. Ты или украинец или, извините, галимый поц, который в мае 2014 года бежал поскорее получать российский паспорт, чтобы не уволили с работы. Ты уже становишься предателем. Единственное обстоятельство, которым это можно объяснить, это если ты законспирированный агент СБУ и выполняешь какое-то задание", - считает волонтер.

При этом Златкин добавил, что большинство обладателей российских паспортов в Крыму платили за это деньги.

"Они давали взятки в паспортных столах, чтобы первыми получить эти паспорта", - подчеркнул он.

Также журналист жестко высказался и в адрес педагогов, которые остались работать после российской оккупации.

"Все без исключения учителя, которые сейчас работают в "Л/ДНР" и Крыму, они сами постоянно навязывают идеологию и пропаганду, которая идет из Кремля. Это их обязанность. Они сами это делают", - заключил Златкин.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза ранее заявил, что граждане Украины, которые "откровенно перешли на сторону врагов" государства, должны на какое-то время быть лишены гражданских прав.