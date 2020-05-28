Германия решила выдворить Онищенко: экс-нардепу светит возвращение в РФ

Германия отказала в предоставлении политического убежища бывшему народному депутату Александру Онищенко, которого в Украине подозревают в разворовывании природного газа.

Решение приняло Федеральное ведомство миграции и беженцев еще в начале мая, призвав его немедленно покинуть страну, сообщили DW в пресс-службе суда Ольденбурга.

Александр Онищенко detector.media

Отказ в предоставлении политического убежища Онищенко обжаловал в суде города Оснабрюк.

Также экс-нардеп подал ходатайство, чтобы ему разрешили остаться в Германии на период судебного рассмотрения. "Александр Онищенко хочет остаться в Германии", – заявил его адвокат Доминик Клаук.

Он добавил, что если Онищенко откажут в убежище в Германии, у него остается возможность вернуться в Россию, гражданином которой бывший нардеп является.

По словам Клаука, сейчас его подзащитный находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Германия отказала в экстрадиции Александра Онищенко, подозреваемого в хищении природного газа, связанного с "Укргаздобычей".

В свою очередь в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что в уголовном производстве по обвинению Онищенко и его сообщницы осуществляется изучение письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.