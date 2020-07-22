Геращенко сказал, где сейчас террорист Кривош и какое его ждет наказание

Алексей Титофф Расследования 10:24, 22.07.2020 Обновлено: 10:50, 22.07.2020

Луцкий террорист Максим Плохой (Кривош) после задержания полицией сейчас пребывает в следственном изоляторе.

Мужчина обвиняется в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ. Об этом в эфире 1+1 рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Я уверен, что суд не выберет ни одну меру пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, и суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция – это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом", – отметил замминистра.

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