Тымчук покончил с собой? Геращенко оценил версию суицида

В настоящее время полиция рассматривает три версии гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука.

Одна изних – самоубийство. Об этом OBOZREVATEL рассказал народный депутат Украины, экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"В полиции рассматриваются все версии: и убийство, и суицид, и неосторожное обращение с оружием. Что было на самом деле, установится в результате полного расследования и всех экспертиз", – сказал он.

Дмитрий Тымчук UA.NEWS

Нардеп добавил: "Он находился в квартире на 25-м этаже. Там также была его гражданская жена. Она опрошена, дала показания как свидетель. Дальше следствие разберется".

По словам Геращенко, в последний раз он лично общался с Тымчуком "пару недель назад в Верховной Раде". При этом никаких признаков депрессии он не заметил. "Он не был человеком, который выказывал на публику свои чувства. Нельзя было предположить, что у него были какие-то подобные мысли", – заметил нардеп.

Как писал OBOZREVATEL:

19 июня в Киеве был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

В тот же день на заседании Верховной Рады память нардепа почтили минутой молчания.

Гражданская жена Тымчука рассказала, что в последние дни нардеп был угнетен и говорил, что устал.

Выяснилось, что Тымчук проживал в доме на 25-м этаже и попасть в квартиру было невозможно для посторонних, поскольку на выходе из лифта была установлена дверь с замком, ключи от которого были только у владельцев жилья.

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