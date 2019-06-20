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Тымчук покончил с собой? Геращенко оценил версию суицида

1.6тЧитать материал на украинском

В настоящее время полиция рассматривает три версии гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука.

Одна изних – самоубийство. Об этом OBOZREVATEL рассказал народный депутат Украины, экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"В полиции рассматриваются все версии: и убийство, и суицид, и неосторожное обращение с оружием. Что было на самом деле, установится в результате полного расследования и всех экспертиз", – сказал он.

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

UA.NEWS

Нардеп добавил: "Он находился в квартире на 25-м этаже. Там также была его гражданская жена. Она опрошена, дала показания как свидетель. Дальше следствие разберется".

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По словам Геращенко, в последний раз он лично общался с Тымчуком "пару недель назад в Верховной Раде". При этом никаких признаков депрессии он не заметил. "Он не был человеком, который выказывал на публику свои чувства. Нельзя было предположить, что у него были какие-то подобные мысли", – заметил нардеп.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Дмитрий ТымчукАнтон Геращенко
Место
УкраинаКиев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А у Антонины есть наградной пистолет или граната?
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леня зе
леня зе
шо вы все мусолите про говорящую каску.умер максим- ну и йух с ним
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