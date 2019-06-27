26 июня возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" начался первый этап отвода украинских подразделений.

Еще примерно 2,5 года назад в Минске были определены 4 пункта, в которых в качестве пилотного проекта был предложен алгоритм разведения противостоящих сторон, чтобы прекратить обстрелы. Одним из таких пунктов была обозначена Станица Луганская.

Одним из обязательных условий было 7-дневное полное прекращение огня. На протяжении всего этого периода террористы всегда нарушали эти договоренности. В этот раз каким-то дивом, видимо, получив указание из Москвы, они соблюли все эти внешние условия.

Могу привести факты. Первое. Еще вчера люди, которые проходили через КПВВ, сообщали о том, что на блокпостах террористов произошла ротация. Вместо так называемых наших мальчиков появились люди воинской выправки, в нехарактерном для 1-го и 2-го армейских корпусов обмундировании. По говору, как говорили луганчане, "не наши".

КПВВ, иллюстрация informator.news

В назначенное время, когда поднялась ракета, личный состав – и наш, и террористов – был отведен на определенные позиции.

Вместе с тем надо иметь в виду, что по утвержденному алгоритму в течение 10 дней должен произойти демонтаж укрепленных сооружений. Украинской стороне фактически надо демонтировать только передвижные вагончики, в которых размещались пограничники и фискалы на КПВВ. А эти негодяи за это время успели забетонироваться. Как они будут демонтировать полноценный укрепрайон, я не знаю. Единственный способ – взорвать.

Сегодня утром от жителей поступила достаточно тревожная информация. Дело в том, что правый берег Северского Донца контролируем мы, а левый берег контролируют террористы. На левом берегу имеется господствующая высота. На этой высоте и в районе еще двух населенных пунктов люди заметили большое скопление живой силы в таких объемах, в каких они не видели за несколько лет.

Сами местные жители по этому поводу очень встревожены.

В 2016 году террористы провели подлый, но характерный для них прием. В один из дней, в конце времени работы КПВВ, когда они со своей территории выпустили последнюю партию гражданских, за спинами этих гражданских через мост перешли 4 сепаратиста. Они спрятались под неразрушенным перекрытием моста.

Наши на эти действия почему-то никак не отреагировали. Была команда наблюдать. Пока наши наблюдали, эти там оборудовали полноценный блокпост. На нашей стороне реки. Таким образом, мало того, что они перебрались на нашу сторону реки, так они еще и полностью контролировали мостовую переправу.

В случае если у них возникнет соблазн повторить подобный маневр, то здесь можем уповать исключительно на нашу разведку и наших военнослужащих, потому что на вопли, крики и демарши со стороны импотентного ОБСЕ я абсолютно не рассчитываю.

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Я не исключаю того, что у террористов может возникнуть такой соблазн – с помощью поддержки регулярных войск Российской Федерации воспользоваться отведением украинских войск непосредственно с берега, стремительно перебраться и захватить плацдарм уже на нашем берегу.

Кроме того, у нас был доклад разведки, согласно которому на одном из совещаний у Пасечника один из местных "руководителей", "крепкий хозяйственник", докладывал, что они уже подготовили металлическую сборно-разборную конструкцию, которую можно будет использовать в качестве переправы, не дожидаясь ремонта поврежденного моста для переправки транспорта. Приготовленная конструкция у них уже есть. Будут они ее использовать или нет – не знаю.

По поводу Мариуполя – эта точка тоже была определена. Деталями ситуации я пока не владею. Насколько вероятно разведение войск там, у меня пока информации нет. Но все-таки есть большие сомнения. Там рядом, впритык, находится окраина города Мариуполь.

Между прочим, в Станице Луганской в течение всего этого периода, около 2 лет, как только возникала какая-то активность украинской стороны с точки зрения отвода войск, местные жители выходили с акциями протеста. Люди боятся оставаться без защиты со стороны украинской армии.

Как будут вести себя мариупольцы, я не знаю. Но, думаю, вряд ли они будут в восторге от перспективы оказаться в серой зоне.

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