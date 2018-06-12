"Русский мир" в Украине готовится к реваншу - Тука

Сейчас есть ряд косвенных указаний на то, что Россия готовится к широкомасштабной войне с Украиной. После мундиаля-2018 в силу ряда объективных причин может сложиться довольно опасная ситуация.

Одной из самых серьезных угроз является угроза дестабилизации ситуации в стране. Пророссийские силы в Украине готовятся к реваншу.

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Георгий Тука.

Георгий Тука Апостроф

- Путин 7 июня пригрозил Украине проблемами для государственности в случае атаки на "ДНР". Он сказал: "Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".

Как вы для себя интерпретировали этот посыл Путина? Представляете ли вы пролет российских бомбардировщиков и истребителей над Киевом? Высадку российского десанта в украинском правительственном квартале?

- У меня никаких двояких толкований эта фраза не вызвала. Я лично воспринимаю ее как угрозу применения военной силы в полном масштабе. С моей точки зрения, всё достаточно ясно, конкретно и прозрачно.

- Как вы представляете наибольшую военную угрозу для Украины со стороны Российской Федерации?

- Если говорить с точки зрения военной составляющей, то это, вне всякого сомнения, авиация и ракетные войска. А если не брать в расчет военную компоненту, то, с моей точки зрения, гораздо опаснее дестабилизация ситуации внутри страны.

- Есть ли у министерства план действий на случай открытой российской военной атаки на Киев и на случай попыток дестабилизации ситуации?

- Это вопрос не к нам, а, скорее, к спецслужбам, к Совбезу.

- Есть ли в Украине план по противодействию попыткам Кремля привести во власть в стране пророссийские политические силы?

- Судя по тому, что я наблюдаю в украинском политикуме сейчас, у меня складывается впечатление, что никакого плана нет. Я вижу разгул этих сил – под разными флагами, под разными брендами.

Этот сценарий был раскрыт "Миротворцем" еще в 2016 году, когда ребята вскрыли почтовый ящик дамы, которая в то время была "министром информации "ДНР" (Елены Никитиной. – Ред.)

В ее переписке с россиянами весь этот сценарий был подробно описан, вплоть до создания гуманитарных организаций, контролируемых Кремлем, с применением украинской символики и соответствующей риторики.

Я наблюдаю за всем этим со стороны, и у меня перед глазами картина тех данных, которые оказались в публичном доступе благодаря "Миротворцу" еще в 2016 году.

Я считаю, что эти пророссийские силы очень опасны. Они готовятся к реваншу. Но я не вижу каких-либо адекватных, с моей точки зрения, мер для того чтобы обезопаситься от этой пророссийской чумы.

- Какие меры следовало бы предпринять?

- Я неоднократно высказывал свою точку зрения. Я не сторонник вседозволенности, в которую у нас превратилась так называемая демократия.

У нас демократии за 25 лет не было как таковой, и то, что мы имеем сейчас, назвать демократией язык не поворачивается.

Инициативы, которые продвигает "Оппозиционный блок" по поводу переговоров – это всё инициативы Кремля, начиная с 2014 года. "Киев должен договариваться с Луганском и Донецком". Вот сейчас товарищ Бойко с компанией, у которых звезды Кремля как тавро на лбу, выступают с этим тезисом.

В ту же самую дудку параллельным курсом дуют Мураев с Рабиновичем, рассказывая о "восточно-европейской Швейцарии". В этом же ключе работает церковник Новинский, в этом же ключе работает миротворица Королевская со своими "Жінками за мир".

И все эти конторы, организации – из одного кубла.

- Что можно сделать в такой ситуации? Как не допустить реванша, о котором вы сказали?

- Я считаю, что надо менять методы, которые есть у государства и которые, к сожалению, государство не применяет. С моей точки зрения, как минимум, 30% Верховной Рады – это коррупционеры и взяточники, которым, как минимум, уже лет 10 место на нарах. Этого не делается.

Новости НАБУ разоблачило более 380 коррупционеров

Пропаганда явно пророссийских настроений у нас не наказывается должным образом. Бывшие руководители сепаратистских движений гуляют по Киеву. Маємо те, що маємо.

- 7 июня в ходе прямой линии с Путиным писатель-российский террорист Захар Прилепин, воюющий за "ДНР", спрогнозировал возможное наступление украинских войск на Донбассе. Он сказал: "У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия наступательные". Прилепин в своем вопросе выдает желаемое за действительное?

- За последние 2 недели я несколько раз смотрел различные политические шоу в России на различных каналах, и у всех был один и тот же тезис: подлая фашистская киевская хунта готовится к захвату Горловки для того чтобы взять в петлю Донецк и втянуть всю Россию в полномасштабную войну.

Зная абсолютно достоверно, что никаких предпосылок для таких действий украинской армии не существует, я для себя сделал вывод, что это информационная подготовка для возможности крупномасштабных, полномасштабных военных действий.

- Зачем такие действия сейчас Кремлю?

- Сейчас нет, но Чемпионат мира по футболу пройдет очень-очень быстро.

В конце прошлого года мы давали прогноз о том, что вторая половина нынешнего года для Украины будет наиболее тяжелой, поскольку в этот момент государство будет наиболее уязвимым.

С одной стороны, у Путина будут развязаны руки с окончанием мундиаля, с другой стороны, он уже обретет статус очередного нового президента, а у нас начнется разгар президентских и парламентских выборов со всеми вытекающими негативными последствиями – с популистическим угаром и всем остальным.

В этот момент страна будет крайне уязвима.

- Как стало известно, порядка 5 тысяч граждан Украины намерены ехать в Россию на чемпионат мира. Кто они, по-вашему? Подлецы и сволочи? Или спорт вне политики?

- Знаете, если бы туда поехали футбольные фанаты, которые в свое время нам подарили известную песенку про Путина, то я бы это поддержал, понял и принял. Но так как люди едут просто на шоу…

В последнее время их часто сравнивают с заробитчанами. Дескать, как же так, наши едут туда работать. Наши едут туда, потому что жрать нечего, а эти едут кайф получить.

Поэтому у меня никакого сочувствия и понимания к этим людям нет.

- По вашему мнению, грозит ли им опасность на территории Российской Федерации? Могут ли они быть задержаны, арестованы, осуждены?

- По-моему, в нашей современной истории достаточно случаев, когда наших граждан не просто задерживали на территории Российской Федерации по нелепым обвинениям. Были случаи, когда людей похищали на территории соседних государств и вывозили их в РФ.

Поэтому ожидать можно всего чего угодно.

- Кого вы видите новым донецким губернатором вместо Павла Жебривского?

- Честно говоря, не знаю. Это не мои полномочия, это вертикаль президента. Президенту виднее.

Но я бы хотел видеть, с одной стороны, преемственность курса для того чтобы бедная воюющая область не пострадала от очередной смены руководителя и всей команды. С другой стороны, я бы хотел, чтобы на место Павла Ивановича пришел человек, который бы больше внимания уделял проблеме жилья для переселенцев.

- Как открытие Крымского/Керченского моста отразилось на украинском плане по деоккупации Крымского полуострова?

- Насколько мне известно, это не отразилось никоим образом. Когда составлялась стратегия, пришлось реагировать на имеющийся фактор. Финализация процесса здесь не сыграла роли.