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12 октября • обновлено в 16:47
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Генштаб привел ВСУ в повышенную боеготовность

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В течение выходных и праздничных дней – до 14 октября – боеготовность военных частей Вооруженных сил Украины будет усилена.

Об этом на странице в Facebook 12 октября проинформировала пресс-служба Генштаба ВСУ. Указывается, что такое решение принято по приказу начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака.

ВСУ повышена охрана военных объектов, а очередные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

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Иллюстрация. ВСУ

Иллюстрация. ВСУ

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Кроме того, усилена боеготовность военных частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач.

"Генеральный штаб ВС Украины предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
День защитника Украины
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Теги
праздник Вооруженные силы Украины Генеральный штаб ВСУ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Зачем кашмарить самую сильную недоармию гейропы ,хлопцы кастрюляголовые и так кипятком ссут и срут кирпичами.
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70rus xxx
70rus xxx
Стоит того,а то фашики разгуляются на праздники.
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