Генштаб привел ВСУ в повышенную боеготовность

В течение выходных и праздничных дней – до 14 октября – боеготовность военных частей Вооруженных сил Украины будет усилена.
Об этом на странице в Facebook 12 октября проинформировала пресс-служба Генштаба ВСУ. Указывается, что такое решение принято по приказу начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака.
ВСУ повышена охрана военных объектов, а очередные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.
Иллюстрация. ВСУ
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Кроме того, усилена боеготовность военных частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач.
"Генеральный штаб ВС Украины предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.
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