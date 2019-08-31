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Генпрокуратуру призвали возобновить дело против Пашинского

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В Генпрокуратуру поступило ходатайство об отмене решений о закрытии уголовного производства против экс-нардепа Сергея Пашинского.

Заявление адресовано новому главе ГПУ Руслану Рябошапке от адвоката Марины Париновой, которая защищает интересы Вячеслава Химикуса.

"Изменение политической ситуации, существенное обновление лиц при власти демонстрирует существование огромного запроса украинского общества на справедливость и возобновление доверия людей к правоохранительной системе в целом", - отмечается в заявлении.

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Конфликт произошел 31 декабря 2016 года посреди дороги в одном из сел Васильковского района под Киевом. Пашинский нанес телесные повреждения Химикусу - выстрелил в ногу.

В апреле ГПУ повторно закрыла дело против Пашинского.

Генпрокуратуру призвали возобновить дело против Пашинского
Генпрокуратуру призвали возобновить дело против Пашинского

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ГПУ накануне закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января". Это произошло в последний день пребывания на посту генпрокурора Юрия Луценко.

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Персоны
Сергей Пашинский Вячеслав Химикус Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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Чан Джеки
Чан Джеки
ЕТО И БУДЕТ ПРОВЕРКА ПРОКУРАТУРЫ НА ВШИВОСТЬ.ПАШИНСКИЙ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ ЗА ХИМИКУСА А ТАМ УСЕ ПОДТЯНЕТСИ.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пашинский причастен к расстрелам на майдане!!!!!!
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