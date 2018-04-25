Труханов и Ко: как банда из Одессы "скупила" Лондон

В 1990-х годах банда Ангерта была в Одессе центром преступлений. Она наживалась на продажах топлива, занималась вымогательством у местных бизнесменов и даже организовывала убийства. Затем банда исчезла, единственное ее видимое наследие - политическая карьера одесского мэра Геннадия Труханова.

Деньги же одесских мафиози ведут к элитной недвижимости в Лондоне, в которую вложили десятки миллионов долларов. О секретных квартирах и хитрых схемах - в резонансном расследовании OCCRP.

Настоящее время

"Райские документы", новое расследование Slidstvo.info, проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и программа расследований BBC Panorama показывают, что члены банды и их семьи вложили свою прибыль от преступлений в лондонскую недвижимость.

Репортеры обнаружили восемь роскошных квартир в элитных районах города, которые в настоящее время принадлежат этим людям, их коллегам или их семьям, на которые они потратили десятки миллионов долларов за последние 18 лет. Четыре других квартиры также купила банда, но с тех пор они были проданы.

Украинцы работали через доверенного родственника в городе, который создавал оффшорные компании, скрывающие их собственность и источник денег.

Эдин Пасович, OCCRP

Хотя деятельность членов банды была хорошо известна, покупки прошли беспрепятственно - еще один пример неспособности Лондона адекватно расследовать "грязные деньги". Юристы, агенты по регистрации и агенты по недвижимости в городе находились под более пристальным вниманием за их готовность закрывать глаза на тех, кто пользуется финансовыми услугами в Лондоне.

"Это исследование еще раз иллюстрирует, в какой степени заморские территории Великобритании и зависимость от короны лежат в основе скрытой финансовой системы, которая дает людям возможность скрывать информацию о себе и источники богатства", - сказал Дункан Хеймс, директор по политике в области прозрачности International UK, которая помогала BBC в их расследовании.

Крутой папа

Три швейцара в традиционных шляпах приветствуют жителей и гостей при входе в роскошное многоэтажное здание в 199 Knightsbridge Road в центре Лондона. Из здания открывается вид на знаменитый Гайд-парк. Harrods, универмаг, любимый бывшими советскими странами, находится в нескольких шагах от отеля. Роскошные диваны, 20-метровый бассейн, спа-салон, сауна, тренажерный зал...

"Как я могу помочь?" - спрашивает журналиста человек в шляпе.

"Мы ищем человека, который живет здесь. Вы можете помочь?"

"Как его зовут?"

"Аня Ангерт".

"Да. У вас назначена встреча?"

"Нет."

"Я не могу впустить вас без ее разрешения".

Две консьержа в фойе подслушивают разговор и встревают, чтобы сказать, что в нем нет Ани Ангерт. Несмотря на то, что были представлены документы из британского реестра недвижимости, согласно которому девушка владеет тремя квартирами в здании, они продолжают настаивать на том, что такого владельца нет. Не уверен, что она действительно там живет, - консьержи качают головами, глядя на фотографии Ани и других украинцев. Один говорит, что работает тут шесть лет и знал бы, будь она жильцом. В то время как один из консьержей начинает записывать видеоролик о встрече, они позволяют репортерам оставить конверт с сообщением для Ангерт.

199 Knightsbridge

Она никогда не упоминает своих родителей по имени в сообщениях. Ее отец - просто "крутой папа".

Его настоящее имя - 62-летний Александр Ангерт, и он известен вне семьи как "дон донов" - крупный преступник, который контролировал порты Одессы в 1990-х годах и поддерживал большое влияние на город, частично с помощью Геннадия Труханова - предположительно бывшего члена банды, который теперь является мэром города.

Подробности Геннадий Труханов

Нефть, торговля оружием и убийства?

Согласно докладу итальянской полиции 1998 года, Ангерт был одним из лидеров того, что называлось "нефтемафия" или "нефтяная мафия".

Александр Ангерт

Итальянский доклад является одним из самых важных документов, доступных о банде Ангерта.

"Одесса - это город, где в настоящее время ведется работа над преступной организацией", - говорится в докладе. "Это самый важный украинский порт на Черном море, а также главный порт для торговли нефтью, поступающей из Сибири... каждый год 13 миллионов тонн нефти экспортируется из порта, а прибыль составляет около 6-7 долларов за тонну".

Итальянцы идентифицировали 70-летнего Леонида Минина как лидера группы, а Ангертв - его ближайшим помощником.

"Ангерт точно связан с Мининым", - говорится в докладе. "Его интересует тот же бизнес в нефтяном секторе. Он, безусловно, один из самых влиятельных лиц преступной организации, находящейся под следствием ".

В отчете приводятся данные о встречах группы в Италии и частых перелетах Ангерта на частном самолете Минина .

Труханов, фигура более низкого уровня того времени, сопровождал Ангерта и Минина в этих поездках. Полиция также обнаружила, что у Ангерта было разрешение на жительство в Великобритании.

Итальянцы также подробно рассказали о преступной деятельности группы, в том числе о контроле над Одесским нефтеперерабатывающим заводом, который фигурировал в крупных скандалах во время правления почти каждого украинского правительства и продолжает оставаться в новостях. Согласно отчету, в дополнение к контролю за продажами нефти через завод, преступления группы включали вымогательство, торговлю оружием и планирование убийств противоборствующих криминальных деятелей и политиков.

Минин привлек внимание других органов. Он находился под санкциями ООН в 2004 году за финансирование бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. В отчете британского правительства об организованной преступности в Украине, опубликованном в 2016 году, Минин и Ангерт фгурируют в продаже украинского оружия и боеприпасов в Африку.

"Крупнейшим украинским узлом вдоль маршрутов незаконного оборота оружия традиционно был порт Одессы, из которого в 1990-х годах действовал знаменитый торговец оружием Леонид Минин вместе с борцом Одесской организованной преступности Александром Ангертом для доставки оружия Чарльзу Тейлору в Либерию (Объединенный революционный фронт в Сьерра-Леоне)", - говорится в докладе.

Одесские сотрудники правоохранительных органов были осведомлены о его деятельности в начале 1980-х годов, когда город еще был частью Советского Союза.

80-летняя Алла Корыстовская, которая в то время работала в качестве следователя полиции, сказала, что Ангерта осудили. Документы о данном решении, не были найдены журналистами. Многие подобные записи времен Союза отсутствуют или утеряны.

"Я не удивлюсь, если сам Ангерт отредактировал всю информацию из оперативных баз данных и архивов судов, чтобы никто не мог найти документы о его судимости", - сказала Корыстовская репортерам Slidstvo.info еще в 2013 году.

Мертвый или живой?

Квартиры Knightsbridge, принадлежащие дочерям Ангерта, не являются единственными в Лондоне резиденциями, связанными с криминальным авторитетом Одессы.

Кенсингтон - еще один роскошный район возле Гайд-парка, тихий, наполненный посольствами и элегантными старыми зданиями. Репортеры OCCRP отправились туда в поисках первой известной квартиры Александра Ангерта, купленной в Лондоне.

Согласно документам об утечке Панамских бумаг, компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах под названием East Corner Properties Limited, предоставила доверенности Ангерту купить квартиру в Kensington Court Garden в 1996 году.

Kensington Court Gardens

Оказывается, это старое здание из красного кирпича с голубой табличкой, на которой отмечается, что британский поэт Томас Элиот когда-то жил там. Журналисты обнаружили, что Ангерт продал квартиру в 1999 году за 2,5 миллиона долларов.

Украинские СМИ сообщили, что Ангерт мертв. Но американский бизнесмен Сэм Кислин, его знакомый из Одессы, который часто проводит время в Украине, говорит иначе. "Ангерт теперь живет в Турции. Его преследовали в Англии, и он переехал в Турцию", - говорит Кислин. Он говорит, что в последний раз он видел Ангерта в Одессе в прошлом году.

Отвечая на вопрос о сообщениях, что Ангерт умер от рака в мае 2017 года, Кислин рассмеялся. "Когда кто-то хочет спрятаться, он говорит всем, что он умер. Он не мертв. Я знаю на 100 процентов, что он жив", - сказал Кислин. Второй источник, также знакомый лично с Ангертом, подтвердил журналистам, что тот живет в турецком курортном городе Бодрум.

Более того, согласно отчетам таможенной службы Украины, Ангтерт использовал британский паспорт для совершения чартерных рейсов в Одессу.

Например, 18 октября 2017 года он отправился на самолете Cessna, принадлежащем сербской чартерной авиакомпании Air Pink из Тель-Авива в Одессу. В декабре 2017 года он отправился из лондонского аэропорта Лутон в Одессу, вернувшись через 11 дней на чартерный бизнес-самолет.

Журналисты не смогли связаться с Ангертом.

Десятки сотрудников Ангерта используют Popivker для управления своим бизнесом и заботе о своей лондонской недвижимости.

Доказательство содержится в Paradise Papers, утечке данных из оффшорной службы фирмы Appleby. Попикер отправил и получил сотни писем, в которых обсуждался ряд объектов лондонской недвижимости, купленной людьми, связанной с одесской нефтяной бандой.

Владимир Галантерник, который, как сообщают украинские СМИ, имеет деловые связи с Ангертом, является давним клиентом Popivker. Документы, прилагаемые к электронному письму от Popivker и Appleby, полученные OCCRP, показывают, что Галантерник живет на третьем этаже того же здания Найтсбридж, где Аня Ангерт владеет тремя квартирами. По данным британского земельного кадастра, в январе 2015 года эта квартира была приобретена компанией с острова Мэн за 4,6 млн. фунтов стерлингов (около 7 млн долларов). Галантерник находится в строительном бизнесе и выиграл от своих отношений с администрацией Одессы, управляемой Трухановым, что позволило ему покупать государственную собственность, часто по низким ценам.

Когда репортеры показали консьержу Найтсбриджа фотографию Галантерника, он начал фотографировать репортеров и их документы с помощью своей камеры. Но отказался сказать, жил ли там Галантерник.

Компания, которая управляет недвижимостью Knightsbridge 199, сообщила в своем ежегодном отчете за июль 2015 года, что компания под названием Brightside Properties № 4 Limited владела двумя квартирами в здании. Владельцем Brightside в 2015 году был Николай Фомичев, описанный в итальянском полицейском отчете как правая рука Александра Ангерта. Фомичев умер в 2015 году в возрасте 57 лет в Бельгии.

Похоже, что квартиры перешли к дочери бывшего начальника Фомичева, а не к его собственной семье.

Согласно записям из Панамских и Райских документов, Brightside Properties No.4 не является единственной компанией в серии - номера 1, 2 и 3 также существуют. Согласно документам, владельцы первых двух квартир в 199 Knightsbridge не идентифицированы. Подобные названия компаний и их идентичная дата создания подразумевают, что все транзакции и активы связаны.

В результате в одном здании Лондона шесть квартир принадлежат людям, которые сввязаны с организованной преступностью в Одессе. В настоящее время трехкомнатная квартира в здании стоит 8,95 млн. фунтов стерлингов (12,5 млн долларов).

На Южном берегу

Другие объекты,связанные с одесской бандой, расположены на юге от реки Темзы.

Фомичев был одним из первых членов группы, купивших лондонскую недвижимость. В 2001 году он приобрел сравнительно скромную квартиру на южном берегу Темзы рядом с живописным парком Баттерси.

Еще один элитный комплекс под названием Montevetro - с панорамными окнами и собственной набережной - также расположен в том же районе. Согласно документам Paradise Papers и UK, другая компания, принадлежащая Fomitchev, Matelot Real Estate Inc., владела квартирой в этом здании с 2001 по 2007 год.

В период с 2008 по 2015 год две квартиры в одном комплексе принадлежали компании BVI под названием Chassio International Inc. Эта фирма также управляется Popivker и связана с одесской бандой. Согласно документам собственности в Великобритании, квартиры принадлежали двум деловым партнерам одесского мэра Александру и Юрию Бугеду через Chassio International.

Согласно официальным документам, известно, что последние две квартиры были проданы нынешним владельцам вместе с двумя парковочными местами за 4 миллиона долларов каждый.

Репортеры оставили сообщение нынешним владельцами квартир, прося их связаться и поговорить о бывших владельцах, но никто не ответил.

The Montevetro housing complex

Безопасное убежище для грязных денег

"Если очень богатый человек, особенно из-за рубежа, приезжает в Великобританию и хочет купить роскошную собственность, владелец собственности или агент, представляющий владельца, должны проверить и убедиться, что деньги чисты", - говорит журналист Ник Матиасон. "К сожалению, в лондонской индустрии недвижимости это почти никогда не случается".

Матиасон упоминает новый закон Великобритании, направленный на выяснение происхождения активов (так называемые "необъяснимые распоряжения о богатстве"), которые могут помочь правоохранительным органам прекратить коррумпированные инвестиции. Владельцев можно попросить доказать, что их богатство является законным.

"Поскольку закон ретроактивен, он распространяется на те покупки, которые были сделаны годами раньше", - говорит он.

Если закон будет работать, Аня Ангерт, как и другие владельцы элитной недвижимости в Лондоне, должна будет объяснить происхождение десятков миллионов долларов, используемых для покупки нескольких квартир. Журналисты OCCRP оставили сообщения для Анны Ангерт, попросив, чтобы она объяснила, как были приобретены объекты, но она не ответила.

В то время как Aнгерт владеет квартирами в Гайд-парке, она, похоже, живет в современной, удобной квартире на Паддингтон-стрит.

Эта квартира принадлежит оффшорной компании, которая когда-то находилась в собственности бывшей жены и дочери Геннадия Труханова.