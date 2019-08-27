Гениталии скормила собаке: всплыли жуткие подробности кровавой расправы под Ривне

Женщина, которая задушила и пыталась расчленить топором своего мужа в селе Обаров Ривненской области, сама призналась в содеянном соседям.

Причиной она назвала постоянные унижения и насилие. Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Выскакивает из дома, расплетенная, в крови. Она такая: "Что со мной будет, что со мной будет, я во веки буду жить в тюрьме". Сначала не поверила, что Мария убила мужа, но когда зашла в дом, едва не лишилась чувств. На полу лежит, зарубленный. Я говорю: "Где голова?" А она: "Там, в мешке", – поделилась соседка.

Под Ривне жена жестоко расправилась с мужем

Отмечается, что односельчане вызвали полицию и сбежались к дому. Стало известно, что жена мужа хотела расчленить – успела отрезать гениталии и скормить собаке.

Свою жестокость женщина объяснила тем, что муж ее постоянно обижал.

"Неоднократно избивал, постоянно злоупотреблял спиртными напитками и на этой почве у нее такой мотив возник, что она не видела выхода, кроме как лишить его жизни. Соседи отмечают, что он ее бил, бегал за ней с топором", – рассказал руководитель следственного отделения Вадим Артюхович.

Официально убитый Александр не работал, ходил по подработкам, женщина же была дома и находилась на учете у психиатра, потому что имеет поведенческие расстройства. При этом, агрессии за ней не замечали. "Жена она нормальная. Есть наварит, жили нормально", – рассказала соседка.

Под Ривне жена жестоко убила мужа Скриншот из видео

"Когда я еще здесь жил, то все было хорошо, а так ничего не могу сказать, потому что меня 4 года не было. Когда я здесь жил, была чистота и порядок, а сейчас посмотрите – конюшня", – поделился сын супругов Виктор Фесянов. Он готовится к похоронам и отказался видеться с матерью.

По словам правоохранителей, женщине предстоит пройти психиатрическую экспертизу, поэтому о ее вменяемости пока рано говорить. "Она раскаивается. Видно, что она сожалеет об этом все и ей не безразлична вся ситуация. Человек осознает, что наделал", – отметили в полиции.

Пока женщине объявили подозрение в умышленном убийстве и взяли под стражу на два месяца. Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Внимание! Кадры 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье мужчина зарубил жену на глазах у сына.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся