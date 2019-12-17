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17 декабря • обновлено в 18:54
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Генерала Марченко выпустили из СИЗО

7.8т
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Генерал-майор Дмитрий Марченко , которого подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, вышел из СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-советник министра обороны и экс-советник президента Украины Юрий Бирюков.

Накануне пятый президент Украины Петр Порошенко официально внес залог в 20 миллионов гривен за Марченко. Также средства для залога генерала собирали на благотворительном концерте группы "Ot Vinta".

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Генерала Марченко выпустили из СИЗО

Генерала Марченко выпустили из СИЗО

ФБ Юрия Бирюкова

Генерала Марченко выпустили из СИЗО

Генерала Марченко выпустили из СИЗО

ФБ Юрия Бирюкова

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Четырех военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них приговорили домашний арест.

  • Работники ГБР и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

  • В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

  • ГБР сообщил о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

  • 28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей Дмитрия Марченко. Подсудимый находиться в СИЗО до 3 января. Однако суд принял доводы стороны защиты и снизил залог с 76 до 20 млн гривен.

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Персона
Дмитрий Марченко
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Слава Герою!
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1
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Карпов Стас
Карпов Стас
Подельник внес залог, спасая кореша
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Ti Yudgin
Ti Yudgin
Какие хенералы, такая и страна.
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