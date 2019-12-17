Генерал-майор Дмитрий Марченко , которого подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, вышел из СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-советник министра обороны и экс-советник президента Украины Юрий Бирюков.

Накануне пятый президент Украины Петр Порошенко официально внес залог в 20 миллионов гривен за Марченко. Также средства для залога генерала собирали на благотворительном концерте группы "Ot Vinta".

Генерала Марченко выпустили из СИЗО ФБ Юрия Бирюкова

Генерала Марченко выпустили из СИЗО ФБ Юрия Бирюкова

Как сообщал OBOZREVATEL:

Четырех военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них приговорили домашний арест.

Работники ГБР и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

ГБР сообщил о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей Дмитрия Марченко. Подсудимый находиться в СИЗО до 3 января. Однако суд принял доводы стороны защиты и снизил залог с 76 до 20 млн гривен.

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