Генерал заподозрил Зеленского в игре в поддавки с Путиным

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан увидел признаки "игры в поддавки", которую правящая команда в Украине ведет с Кремлем.

"В последнее время руководство страны избегает называть Россию агрессором и обвинять лично Путина в том, что он является инициатором этой агрессии – аннексии Крыма и оккупации части Донбасса", – сказал он OBOZREVATEL.

В этом контексте генерал предположил: "Очевидно, что есть какие-то договоренности, о которых общество не знает. Возможно, есть желание если и не сделать какой-то комплимент Путину, то сыграть с ним в поддавки, дескать мы идем вам навстречу".

По его мнению, эта позиция "контрпродуктивна и никакой пользы не принесет". Точно таким же контпродуктивным он считает и намерение украинской стороны задать российской стороне вопрос: "что вы реально хотите от нас", как об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Спрашивать у Путина, чего он хочет от нас – крайне контпродуктивно. Украинская сторона должна поставить вопрос, чего она хочет. А она хочет, чтобы были выполнены Минские договоренности – прежде всего, выведены российские войска и восстановлен контроль Украины над государственной границей, а выборы должны пройти только после того как там произойдет демократизация, десепаратизация и будет установлен украинский конституционный строй".

Спрашивать у Путина, чего он хочет от нас – крайне контпродуктивно, убежден генерал Богдан Официальный сайт президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что Украина "рассчитывает на четкий разговор" с Россией в нормандском формате. "Мы рассчитываем на четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас. На такой разговор рассчитывает Владимир Зеленский", – сказал он.

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