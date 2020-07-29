Генерал Забродский: Кому в Украине очень хочется, чтобы армия запомнилась не героизмом, а уголовными делами

Вместе с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским, Героем Украины, легендарным комбригом 95 аэромобильной бригады, под командованием которого украинские военные летом 2014 года совершили самый длинный в военной истории мира рейд, OBOZREVATEL продолжает разговор о том, что происходит сейчас на Донбассе и в Вооруженных силах Украины. Во второй части интервью мы попробуем разобраться, можно ли было предотвратить захват Донецка боевиками под руководством Стрелкова-Гиркина, насколько официальная версия того, как проходил знаменитый рейд 95 бригады отличается от реальности, чем опасны отдельные уголовные производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, а также кто, как и зачем уничтожает сейчас боевой дух украинской армии.

Первую часть разговора можно прочитать здесь.

Генерал-лейтенант Михаил Забродский, народный депутат Украины volyn.com.ua

"Настоящая история рейда 95 бригады была бы значительно интереснее ее официальной версии"

– Сейчас Украина вспоминает бурные события 6-летней давности на фронте. В частности, недавно мы отмечали годовщину освобождения Славянска – один из очень ярких этапов российско-украинской войны. Традиционно под годовщину снова начали говорить о том, что вместе с освобождением этого города была допущена страшная ошибка: оттуда дали сбежать в Донецк Гиркину. Была ли возможность колонну Гиркина окружить и уничтожить?

– Знаете, я не хочу сейчас причислить себя к славной когорте диванных экспертов, которые, сидя в Киеве, начинают рассуждать о событиях на Донбассе – тем более, 6-летней давности... Именно поэтому я не возьму на себя ответственность говорить, можно было сделать то или другое, или нельзя. Я - военный профессионал и четко понимаю, что любой военный руководитель, любой командир обладает обстановкой в тех пределах, которые необходимы для выполнения его непосредственных задач.

Общей картиной, в том числе, перспективами успешного или неуспешного ухода из Славянска в то время владели только руководители высшего ранга.

Возможно, возможность уничтожить Гиркина была. Возможно, надо было отдать какие-то другие приказы. Возможно, надо было как-то иначе действовать. Но случилось то, что случилось. И разбирать сейчас, что тогда произошло в Славянске, на молекулы, тем более, людям, которые там не были и не знают всей полноты картины - как минимум, не вежливо. Если не сказать хуже.

– А по Иловайску поделитесь вашей оценкой о том, что там произошло?

– В отличие от Славянска, в Иловайске я не был, поэтому не хочу выглядеть "диванным экспертом".

Российские военнослужащие на самом деле участвовали в событиях на Востоке Украины и играли ощутимую роль еще до Иловайска – практически с самого начала войны. Другое дело – можно говорить об их количестве, ведомственной принадлежности. Но в любом случае присутствие третьей силы в Донбассе ощущалось всегда.

Они были на Донбассе в июне, в июле. А в конце августа 2014 года они перестали даже скрывать, что они участвуют непосредственно в боевых действиях. Если вспомнить Иловайск, то именно вмешательство военных регулярных подразделений РФ полностью изменило обстановку и качнуло чашу весов явно не в нашу сторону, а в сторону противника.

– Почему не были учтены данные разведки, которая предупреждала о приближении российский войск?

– Это вопрос к тем, кто руководил событиями в Иловайске и вокруг Иловайска.

Командующий силами АТО Михаил Забродский и министр обороны Степан Полторак, 2017 год Украина молодая

– В отличие от Иловайска к еще одной странице российско-украинской войны – рейду 95 бригады, который называют самым длинным в новейшей военной истории, отношение вы имели непосредственное...

Рейд 95-й бригады, известный также как "рейд Забродского", был осуществлен силами подразделений 95 ОАЭМБр, которая на разных этапах взаимодействовала с 25 ОВДБр, 30 ОМБр и 51 ОМБр, в период с 19 июля по 10 августа 2014 года. Главной целью рейда было деблокирование на юго-востоке Луганской и на востоке и юге Донецкой областей подразделений ВСУ, которые попали в окружение на российско-украинской границе. В ходе рейда его участники должны были занять Саур-Могилу, населенные пункты Степановка и Мариновка, установить контроль над переправами на р. Миус и обеспечить выход из окружения подразделений 24 ОМБр, 72 ОМБр, 79 ОАЭМБр. Участие в рейде приняли 400 бойцов 1-го и 13-го отдельных аэромобильных батальонов 95 бригады. Желание принять участие в рейде высказало много военнослужащих бригады, участники операции проходили серьезный отбор. В целом десантники совершили рейд протяженностью 470 км, из них 170 км – по тылам противника, с боями. В ходе рейда украинским военным удалось уничтожить три вражеских блокпоста, а также разблокировать подразделения ВСУ на границе и создать коридор для выхода 3 тысяч военнослужащих и 250 единиц техники. За время рейда погибли 13 героев-десантников. Назад вернулось около 40% техники. При этом, ни одной исправной единицы техники, как вспоминают участники операции, врагу не досталось.

– Истории о рейде рассказывать трудно. Ведь это – действия на территории, контролируемой противником. А о действиях на территории противника вам никто не расскажет. По крайней мере, сейчас. Там своя специфика есть. До нее время еще дойдет. Но не сегодня, не завтра и не через год даже. О таких операциях не зря пишут значительно позже, в каких-то мемуарах.

Есть определенная версия событий, изложенная, в том числе, в открытых источниках. Мы ее не пытаемся опровергать или подтверждать. Ведь речь идет, как ни крути, об индивидуальном впечатлении людей, индивидуальном представлении о том, как именно оно происходило...

– Если вы бы когда-то писали собственные мемуары, в том числе, и о рейде – насколько они бы расходились бы с нынешней официальной версией той операции?

– Скажу так: они бы были значительно интереснее, чем все, что уже написано, снято и проговорено об этой странице войны на Донбассе.

Вручение военных наград за мужество участникам АТО, 8 сентября 2014 года Пресс-служба президента Украины

"Обвинения Порошенко в том, что он отдал приказ о контрнаступлении ВСУ в 2014-м - бессмыслица"

– Вы также является одним из главных участников контрнаступления украинских войск на Донбассе 2014 года. Почему против тогдашнего Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко возбуждено уголовное дело именно за приказ о контрнаступлении? Что же тогда произошло?

- По определению, суть любой контрнаступальной операции - это проведение в ответ на наступательные действия противника своих наступательных действий. И когда мы все видели этот ползучее наступление, когда один за другим под контроль незаконных вооруженных формирований переходили населенные пункты - до определенного момента времени кто-то, видимо, собирал полные данные об обстановке. После этого были приняты соответствующие решения и были определены 4 основных направления контрнаступления. И блестящий замысел на контрнаступление был реализован в течение июня, июля и частично - августа 2014 года.

– Почему сегодня против Порошенко возбуждено уголовное дело?

– Это просто очередной элемент того нелепого перечня обвинений, начиная от прохода кораблей и заканчивая контрнаступлением...

Порошенко инкриминируют превышение полномочий и нарушение ограничений по применению Вооруженных Сил. Что имеется в виду? АТО на тот момент согласно доктринальным документам должна была проводить СБУ и другие силовые структуры при содействии ВСУ. Как-то так. Но конфликт на Донбассе очень быстро показал, что основной силой является как раз ВСУ. Это бесспорно. И решение президента было логичным, понятным и оправданным.

Но сейчас ему инкриминируют как раз то, что он как Верховный Главнокомандующий не имел права тогда применять ВСУ и тем более – не имел права отдавать приказ о каком-то движении вперед, о том, чтобы отбивать у противника свои населенные пункты, элементы инфраструктуры или целые районы.

Михаил Забродский прошел в Верховную Раду по спискам "Европейской Солидарности" Европейская Солидарность

"Уголовными делами против должностных лиц Минобороны у граждан пытаются сформировать ложный вывод, что защищать страну некому"

– Если говорить об уголовных делах, то они сейчас возбуждаются не только в отношении Порошенко. Вы, к примеру, брали на поруки генерала Павловского, которого обвиняют в нанесении ущерба госбюджету. Что вас сподвигло к этому?

– Я хорошо знаком с генералом Павловским – и считал это своим долгом. Ознакомившись с сутью обвинений, которые ему инкриминируются, в частности, с историей поставки автомобильной техники в ВСУ, я только укрепился в этой мысли. Это мой долг как военного товарища - поддержать его в данной ситуации. Если взятие на поруки могло стать возможным барьером для реализации бессмысленных обвинений и какого-то непонятного уголовного дела, для возбуждения которого, на мой взгляд, нет оснований - я с готовностью этим воспользовался. И ни в коем случае не сожалею об этом.

– Вы с Павловским пересекались по службе?

– Да. Некоторое время мы служили вместе еще в 8 армейском корпусе. После этого наши пути разошлись. Опять мы встретились уже осенью 2014-го под Мариуполем, когда он командовал обороной этого города. Затем мы снова долго не пересекались, потому что генерал проходил службу в Министерстве обороны, а я оставался командующим десантно-штурмовой войск.

В следующий раз мы встретились только в зале судебного заседания.

Павловский - боевой офицер, он - не тыловой "герой". На передовой формируются совсем другие, правдивые представления о долге, благородстве, именно поэтому Павловского назначили на должность заместителя Министра обороны, потому что офицерская честь для него - не пустые слова.

Заместитель министра обороны Игорь Павловский Униан

– А вы знаете, что большинство медиа написали, что вы взяли генерала на поруки по другому делу - по делу закупок топлива" Трейд комодити"?

– Да, сработали, вероятно, журналистские штампы. Это громкое дело, по которому для Павловского требовали очень серьезных ограничительных мер.

Я не юрист, но с точки зрения здравого смысла, имея хорошее образование, я не могу понять, в чем суть этого уголовного дела. Должностное лицо, контролирующее процесс закупки горючего для воюющей армии, должным образом, соблюдая все процедуры и закон о закупках, проводит тендерные закупки, которые проходят через ProZorro. Определяется победитель, который заключает контракт на поставку топлива по низкой цене. Причем, с компанией, которая на тот момент получила статус "Поставщик года" на ProZorro.

Генерал Забродский: Кому в Украине очень хочется, чтобы армия запомнилась не героизмом, а уголовными делами

А после этого происходит то, что часто происходит в мире бизнеса: между датой проведения тендера и моментом заключения контракта прошло несколько месяцев, и в результате колебания цен на мировом рынке, цена топлива в Украине также изменилась. Все это есть в открытых источниках. Все это можно легко выяснить, подтвердить. После этого МОУ, по версии стороны обвинения, заключило соглашение о пересмотре цены, чем нанесло государству ущерб. Но эта процедура выписана в действующем законодательстве.

Первая цифра убытков, которая была озвучена, если не ошибаюсь, составляла 150 млн грн. Хотя полностью в правовом поле все решения принимались. Включая решение о дополнительной цене. Все должным образом подтверждено. И даже Верховный Суд в 2019 году подтвердил обоснованность действий Павловского и фактически констатировал отсутствие состава преступления, тогда дело потеряла ключевое "доказательство".

Позиция НАБУ совершенно непонятна в этом деле. Они сначала уменьшили размер "убытков" с 150 млн грн до какого-то минимального уровня в 59 млн грн. То есть, 91 млн перестал быть убытками...

И во-вторых, непонятно, откуда вообще взялась уголовное дело. Там очень сложная история была. Сначала якобы народный депутат Татьяна Черновол обратилась в правоохранительные органы и так далее. Но Чорновил отрицает, что она куда-то обращалась по этому поводу.

Очевидно, здесь произошла такая же ошибка, как было с КрАЗами.

Словом, мы все это помним. Была инициирована проверка государственной аудиторской службой МОУ именно по этому вопросу. НАБУ от начала и до конца руководила этой проверкой, делая акцент на определенных вещах. Хотя на самом деле тоже есть целый ряд судебных решений о том, что проверка назначена незаконно, проведена неверно и так далее. В деле с горючим непонятным остается главное: из чего оно состоит. Потому что человек сделал все правильно, руководствуясь государственными интересами – и ничем другим.

Более того, даже после увеличения цены на топливо, бензин у "Трейд Комодити" Минобороны закупало дешевле, чем, например, покупало то же НАБУ.

Хотя, учитывая сугубо информационную раздутость дела, мне кажется, поставлена задача скомпрометировать генерала Павловского на любых эпизодах, на любых уголовных делах. Не только Павловского, мы здесь упоминали и о Порошенко, я знаю много других примеров. Во время гибридной войны кому-то очень хочется, чтобы армия запомнилась не героический защитой украинских границ, не выполнением своей конституционной функции, а уголовными делами.

Это действительно яркий сюжет: генерал, занимается вопросами обеспечения, получает подозрение. И все это – с театральным надеванием наручников перед камерами и так далее. Это всегда воспринимается обществом очень хорошо. И никого не интересует, что в течение трех лет следствия Павловского ни разу не вызывают на допрос... "Существенные шаги" сделаны, красивые картинки и кадры красивые сняты. Очень хорошо.

Кстати, в отличие от дела о закупке горючего, о котором знала вся страна, эта история с КрАЗами и МАЗами, где я брал генерала Павловского на поруки – там вообще все судебные заседания проходили без прессы, без дополнительного какого-либо освещения. Уже несколько необычно. Я так думаю, что суть дела, фабула, как это называется, она настолько нелепа, что, возможно, ее даже постеснялись обнародовать, выносить на широкую общественность.

– Известно ли вам, что САП давит на МОУ, заставляя заявить гражданский иск по уголовному делу в Высший антикоррупционный суд о возмещении убытков в этой закупки? Ущерб, сам факт которого Минобороны три года отрицало...

– Технически это абсолютно возможно. Но будет ли на то воля руководства Министерства обороны – увидим. Я не считаю САП настолько мощной организацией, что она может давить на руководство оборонного ведомства.

– Рассказанное вами выглядит так, словно дело генерала Павловского один в один похоже на дело генерала Марченко, который возглавлял Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения Министерства обороны Украины, и которого так же обвиняли в нанесении ущерба, в частности, при закупке бронежилетов.

Михаил Забродский на одном из судебных заседаний по делу генерала Марченко Цензор.нет

– Ситуация с делом Марченко действительно очень напоминает ситуацию с Павловским и делом о закупке горючего.

После проведения всех экспертиз, после того, как генерал Марченко был освобожден под залог, после того, как мера пресечения уже не была связана с ограничением свободы – насколько я понимаю, его только раз то ли опросили, то ли вызывали на допрос. И все. Больше никаких ярких процессуальных действий, которые бы что-то меняли в этом деле, после этого не происходило. Не происходит вообще ничего, за исключением разве того, что в очередной раз было подтверждено, что экспертиза бронежилетов, которую проводили перед закупкой, была проведена правильно. А та, что позже проводилась по заказу ГБР, происходила со значительными нарушениями.

По-хорошему, фактически должны извиниться перед Марченко и его командой и закрыть производство. Но, думаю, извинений нам придется ждать еще долго. В других странах целые индустрии работают на популяризацию, героизацию собственного войска, на то, чтобы граждане гордились и доверяли собственной армии, только не у нас... Может так и надо, если кто-то хочет восстановить подачу воды в Крым и пугает страну интервенцией российских войск, формируя у граждан ошибочный вывод, что защищать страну некому.