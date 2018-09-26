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Генерал ВСУ рассказал о чудовищных последствиях "русского порядка"

3.3тЧитать материал на украинском

На оккупированной территории Донбасса и в аннексированном Крыму страна-агрессор навела свои "порядки".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал генерал-майор ВСУ, замкомандующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Олег Микац.

В ответ на пророссийские меседжи в эфире украинских телеканалов генерал заявил, что спикерам нужно пожить на оккупированной части Донбасса.

"Если бы та же Анна Герман сейчас жила в Донецке, Луганске или других оккупированных населенных пунктах, то она бы прочувствовала, что на самом деле происходит, когда приходит Россия", - рассказал генерал.

Стадион "Шахтер" в Донецке

Стадион "Шахтер" в Донецке

Микац считает, что последствия прихода "русского порядка" чудовищны.

"А что происходит в аннексированном Крыму? Россия навела свои порядки: отжала бизнес, жилье и т.д. Да, некоторые на полуострове неплохо себя чувствуют, но потому что они не только свою душу продали дьяволу, но и души своих детей - для того, чтобы "хорошо жить". А остальные разве не понимают, что происходит? Многие уже на себе прочувствовали. Возьмем экологическую катастрофу в Армянске – кислотные выбросы угрожают жизни людей", - поделился Микац.

Экологическая катастрофа - Армянск, Крым

Экологическая катастрофа - Армянск, Крым

Он также заявил, что украинцы четко понимают, кто является их врагом.

"Это Россия, которая поддерживает боевиков, сепаратистские движения и отправляет к нам "ихтамнет", - заявил легендарный экс-комбриг 93 ОМБр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире нескольких телеканалов стала звучать риторика, которая взывала волну гнева у украинцев. Не осталась в стороне и армия: солдаты и офицеры ВСУ на личных страница в Facebook присоединились к флешмобу под хэштегом #Захисти_країну.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеАннексия Крымароссийская пропаганда
Персоны
Олег МикацАнна Герман
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
чубатые вы долбоебы, быдлы у вас генералы есть?
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Хозяин Свинорусов
Хозяин Свинорусов
Не! Не не не! Идите найух тупые кацапы. Вам ещё не совсем понятно, но папка сейчас вам все обьяснит. Что бы вы тут не писали - вам, одноклеточные, это не поможет. Когда ваши дети и внуки будут грызть шишки и драться с медведями за зайчика с рогатками в руках, что бы покушать мяса - вот тогда до вас дойдет одна простая мысль:"стоил ли Крым того?!" А пока радуйтесь и кушайте сегодняшний новый пакет санкций. Держитесь там
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Ivan Rus
Ivan Rus
Хозяин Свинорусов, Ладошкой по пустой кастрюле постучал?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Да, Россия наводит в Крыму порядок! Ни тебе скачущих д...ов с балаклавами на рожах, ни тебе еженедельных взрывов гранат! Сучно. Не то что в процветающей украине!
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