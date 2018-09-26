Генерал ВСУ рассказал о чудовищных последствиях "русского порядка"

На оккупированной территории Донбасса и в аннексированном Крыму страна-агрессор навела свои "порядки".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал генерал-майор ВСУ, замкомандующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Олег Микац.

В ответ на пророссийские меседжи в эфире украинских телеканалов генерал заявил, что спикерам нужно пожить на оккупированной части Донбасса.

"Если бы та же Анна Герман сейчас жила в Донецке, Луганске или других оккупированных населенных пунктах, то она бы прочувствовала, что на самом деле происходит, когда приходит Россия", - рассказал генерал.

Стадион "Шахтер" в Донецке

Микац считает, что последствия прихода "русского порядка" чудовищны.

"А что происходит в аннексированном Крыму? Россия навела свои порядки: отжала бизнес, жилье и т.д. Да, некоторые на полуострове неплохо себя чувствуют, но потому что они не только свою душу продали дьяволу, но и души своих детей - для того, чтобы "хорошо жить". А остальные разве не понимают, что происходит? Многие уже на себе прочувствовали. Возьмем экологическую катастрофу в Армянске – кислотные выбросы угрожают жизни людей", - поделился Микац.

Экологическая катастрофа - Армянск, Крым

Он также заявил, что украинцы четко понимают, кто является их врагом.

"Это Россия, которая поддерживает боевиков, сепаратистские движения и отправляет к нам "ихтамнет", - заявил легендарный экс-комбриг 93 ОМБр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире нескольких телеканалов стала звучать риторика, которая взывала волну гнева у украинцев. Не осталась в стороне и армия: солдаты и офицеры ВСУ на личных страница в Facebook присоединились к флешмобу под хэштегом #Захисти_країну.