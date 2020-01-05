"На юг Украины Россия не претендует": оккупантов разозлила историческая правда о Крыме

"Депутат парламента" аннексированного Крыма Юрий Гемпель призвал американских политиков "перестать множить мифы о полуострове", пытаясь поставить под сомнение его якобы российский статус.
Об этом сообщает "РИА Новости". Таким образом представитель оккупационных властей ответил на заявление генерала США Бена Ходжеса о неприемлемости претензий Москвы на полуостров.
"Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнение российский статус полуострова. Всем известно, что Крым – это историческая и неотъемлемая часть России", – огрызнулся Гемпель.
Оккупантов разозлила историческая правда о Крыме
"Крым вернулся в состав России в результате "референдума", благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева, а вот сам факт передачи Крыма в состав Украины вызывает много вопросов", – добавил он.
"Депутат" обвинил американского генерала в якобы лукавстве из-за разговоров о претензиях России.
"На юг Украины Россия не претендует. Донецк и Луганск – это внутренняя проблема Киева. Они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, которые развязали "гражданскую" войну", – выдал пособник оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ходжес заявил, что Россия не может претендовать на полуостров, потому что до правления императрицы Екатерины II ее "там и не было".
Российский сенатор Алексей Пушков огрызнулся, призвав США отдать Техас Мексике.
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