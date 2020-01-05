Главная Новости
6 января • обновлено в 02:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"На юг Украины Россия не претендует": оккупантов разозлила историческая правда о Крыме

1.8т
Читать материал на украинском

"Депутат парламента" аннексированного Крыма Юрий Гемпель призвал американских политиков "перестать множить мифы о полуострове", пытаясь поставить под сомнение его якобы российский статус.

Об этом сообщает "РИА Новости". Таким образом представитель оккупационных властей ответил на заявление генерала США Бена Ходжеса о неприемлемости претензий Москвы на полуостров.

"Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнение российский статус полуострова. Всем известно, что Крым – это историческая и неотъемлемая часть России", – огрызнулся Гемпель.

Новости
В Британии Крым "отдали" России: дипломаты раскрыли первые подробности скандала

Оккупантов разозлила историческая правда о Крыме

Оккупантов разозлила историческая правда о Крыме

"Крым вернулся в состав России в результате "референдума", благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева, а вот сам факт передачи Крыма в состав Украины вызывает много вопросов", – добавил он.

"Депутат" обвинил американского генерала в якобы лукавстве из-за разговоров о претензиях России.

"На юг Украины Россия не претендует. Донецк и Луганск – это внутренняя проблема Киева. Они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, которые развязали "гражданскую" войну", – выдал пособник оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
26
7
Смешно
0
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Россиян не разозлила тyпость американского сoлдaфона, опять вы врeтe. Учитывая наличие под боком целую страну xoxлопpидypков, как-то перестаешь удивляться. Непонятно, на кой ляд им пытаются что-то объяснить? Дypaка учить - только портить. Пусть говорят. Реалий то это не изменит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
почему якобы российский статус?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги