"Депутат парламента" аннексированного Крыма Юрий Гемпель призвал американских политиков "перестать множить мифы о полуострове", пытаясь поставить под сомнение его якобы российский статус.

Об этом сообщает "РИА Новости". Таким образом представитель оккупационных властей ответил на заявление генерала США Бена Ходжеса о неприемлемости претензий Москвы на полуостров.

"Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнение российский статус полуострова. Всем известно, что Крым – это историческая и неотъемлемая часть России", – огрызнулся Гемпель.

Оккупантов разозлила историческая правда о Крыме

"Крым вернулся в состав России в результате "референдума", благодаря которому полуостров не подвергся репрессиям со стороны Киева, а вот сам факт передачи Крыма в состав Украины вызывает много вопросов", – добавил он.

"Депутат" обвинил американского генерала в якобы лукавстве из-за разговоров о претензиях России.

"На юг Украины Россия не претендует. Донецк и Луганск – это внутренняя проблема Киева. Они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, которые развязали "гражданскую" войну", – выдал пособник оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ходжес заявил, что Россия не может претендовать на полуостров, потому что до правления императрицы Екатерины II ее "там и не было".

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