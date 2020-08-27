Украина, как никто другой, знает цену гарантиям России, – генерал США о ядерном оружии Кремля

Россия использует наличие ядерного оружия лишь как один из инструментов в арсенале, чаще прибегая к более привычным гибридным методам войны, – к примеру, как против Украины.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Угроза Украине исходит именно из Кремля. И каждую неделю на Донбассе гибнут военнослужащие украинских Вооружённых сил, даже в период прекращения огня.

Поэтому, мне кажется, Украина, как никто другой, знает истинную цену гарантиям безопасности России по Договору об отказе от ядерных вооружений – Кремль легко отбрасывает любые гарантии", – сказал военный.

Он подчеркнул, что значение этого Договора очень велико в плане контроля вооружений и снижения опасности возникновения конфликтов с применением ядерного оружия.

В то же время Кремль, по словам Ходжеса, чаще применяет более привычные для себя гибридные средства влияния, будь то дезинформация, кибератаки, направленные на уничтожение инфраструктуры и населения или на дестабилизацию политических систем.

"Для России это вполне привычные инструменты, наряду с полным набором традиционных вооружений. Поэтому для Соединенных Штатов очень важно держать свой ядерный потенциал в полной готовности и отличном техническом состоянии, – для надежного сдерживания ядерной угрозы со стороны России или Китая", – отметил генерал-лейтенант.

Он также назвал неподписание нового Договора СНВ-3 (договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) между РФ и США огромной ошибкой.

"Но я сохраняю определённый оптимизм по поводу того, что этот Договор все-таки будет продлен на некоторое время... В то же время я думаю, что высказанная Белым Домом идея присоединить к этому Договору и Китай, сделав его участником переговоров по контролю над вооружениями, – тоже весьма полезна", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что ключевой угрозой для Черноморского региона является милитаризация Россией украинского аннексированного Крыма.