Генерал сказал, что делать, пока Путин не ушел с Донбасса

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко убежден, что процесс разведения сил вдоль линии разграничения на Донбассе следует продолжить.

Для этого необходимо выбрать еще ряд "наиболее простых участков". Об этом он сказал OBOZREVATEL.

Генерал дал позитивную оценку разведению сил, которые было осуществлено на 3 участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. По его мнению, главный итог разведения – прекращение ведения боевых действий. "Опыт предыдущих трех точек разведения показывает, что это целесообразно, поскольку в этих районах не ведутся боевые действия, не гибнут наши военнослужащие. Огонь становится малоэффективным", – подчеркнул он.

Владимир Путин

По мнению Романенко, до тех пор, пока стороны не договорятся о полном отводе незаконных вооруженных формирований с оккупированной территории Донбасса "за пределы границы" Украины и России, пока не будет решен вопрос с местными выборами, следует разводить силы на тех участках, где это возможно. "Это надо делать последовательно", – убежден он.

Романенко добавил, что подобные шаги украинская сторона должна предпринимать не потому, что о новом разведении сил заявили в террористической "ДНР", а потому что именно такая договоренность была достигнута между президентами Украины и России во время "нормандского саммита".

Как писал OBOZREVATEL, в "ДНР" заявили, что готовы к разведению сил на новых участках линии разграничения на Донбассе, если Украина выполнит условия по подготовке и контролю процесса. Одновременно в "республике" обвинили украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

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