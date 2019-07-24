Генерал рассказал, зачем Путин прислал снайперов в Донецк

Российские оккупанты на Донбассе могут предпринять попытку ликвидации отдельных представителей миссии ОБСЕ, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Об этом в эфире ObozTV заявил генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан, комментируя новость о переброске Россией группы снайперов в оккупированный Донецк.

Генерал отметил, что т.н. "хлебное перемирие" на Донбассе является не долгосрочным и уже нарушается российскими оккупационными войсками и боевиками.

"Сейчас Путин пытается менять свою методику относительно Украины. Направление этих снайперских групп как раз и преследует цель, чтобы от точечных разведывательно-диверсионных актов перейти к использованию этого инструмента, чтобы мешать миссии ОБСЕ, чтобы мешать шаткому перемирию, которое сейчас наступило. Особенно – мешать разведению войск в тех пунктах, которые определены Минскими договоренностями", – заявил Богдан.

По его словам, возникла угроза для личного состава и для технических средств миссии ОБСЕ.

"Возможно, будут провокационные попытки ликвидировать отдельных представителей ОБСЕ. Несомненно, таким образом, чтобы списать все это на украинскую сторону", – подчеркнул генерал.

При этом Богдан отметил, что на линии столкновения есть эффективные контрснайперские группы украинской стороны.

"Я просто уверен в том, что как бы не хотела российская сторона использовать свои снайперские группы в провокациях против Украины и международного сообщества, они получат достойный отпор", – заключил он.

sud.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

23 июля оккупанты нарушили режим прекращения огня.

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