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Генерал рассказал, зачем Путин прислал снайперов в Донецк

3.2т Читать материал на украинском

Российские оккупанты на Донбассе могут предпринять попытку ликвидации отдельных представителей миссии ОБСЕ, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Об этом в эфире ObozTV заявил генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан, комментируя новость о переброске Россией группы снайперов в оккупированный Донецк.

Генерал отметил, что т.н. "хлебное перемирие" на Донбассе является не долгосрочным и уже нарушается российскими оккупационными войсками и боевиками.

"Сейчас Путин пытается менять свою методику относительно Украины. Направление этих снайперских групп как раз и преследует цель, чтобы от точечных разведывательно-диверсионных актов перейти к использованию этого инструмента, чтобы мешать миссии ОБСЕ, чтобы мешать шаткому перемирию, которое сейчас наступило. Особенно – мешать разведению войск в тех пунктах, которые определены Минскими договоренностями", – заявил Богдан.

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По его словам, возникла угроза для личного состава и для технических средств миссии ОБСЕ.

"Возможно, будут провокационные попытки ликвидировать отдельных представителей ОБСЕ. Несомненно, таким образом, чтобы списать все это на украинскую сторону", – подчеркнул генерал.

При этом Богдан отметил, что на линии столкновения есть эффективные контрснайперские группы украинской стороны.

"Я просто уверен в том, что как бы не хотела российская сторона использовать свои снайперские группы в провокациях против Украины и международного сообщества, они получат достойный отпор", – заключил он.

Генерал рассказал, зачем Путин прислал снайперов в Донецк

sud.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

23 июля оккупанты нарушили режим прекращения огня.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Война на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области Российско-украинский конфликт
Персона
Василий Богдан
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса
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Shelby Ashlyn
Shelby Ashlyn
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Тупой носатый дед,ему место в специнтернате для опыленных эхспердов.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Умные вещи мужик говорит. Путинские ястребы вполне способны на подлость: мы-братский народ, но Крыш нам и Донбассу - война и тьфу на все договора; только теперь, спустя пять, лет стали признавать, что это они поставляют и снабжают боевиков; Донбасс - нам братья, но мы разграбим регион, население заставим выживать на нищенские зарплаты и пенсии; паспорта - новым гражданам, но никаких соцгарантий ! Что это всё если не подлость ???
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