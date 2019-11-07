Генерал призвал СБУ заняться Сивохо

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан убежден, что заявлением советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о соцопросе на оккупированных территориях Донбасса должна заинтересоваться Служба безопасности Украины.

"Это вопрос к СБУ – каким образом Сивохо проводил такие социсследования. Возможно, эту информацию им подкинули российские спецслужбы. Этого я не исключаю", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте генерал заметил: "Сам господин Сивохо долгое время пребывал в Российской Федерации, а когда вернулся в Украину, начал петь фактически по партитуре Кремля – о том, что это гражданский конфликт и так далее".

"Это вопрос к СБУ – каким образом Сивохо проводил такие социсследования", – заявил генерал

Комментируя утверждение Сивохо о том, что якобы соцопрос показал готовность жителей оккупированных территорий в своем большинстве голосовать за представителей партии "Слуга народа", Богдан напомнил: "Но простите, наше государство состоит не только из "Слуги народа", у нас есть разные политические партии".

Напомним, в интервью изданию "Левый берег" Сивохо заявил о соцопросе, якобы проведенном на оккупированных территориях Донбасса. В то же время он не привел точных цифр опроса, а также отказался отвечать на вопрос, как именно он был проведен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сивохо сделал заявление о том, что установлению мира на Донбассе препятствует "воинствующее меньшинство".

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