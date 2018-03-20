Генерал назвал срок, когда Путину будет совсем не до Украины

На протяжении ближайших месяцев руководство Кремля, по всей видимости, будет занято решением внутренних проблем России.

"Им будет не до Украины", - сказал "Обозревателю" генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

"На сегодняшний день не следует говорить о том, что завтра или послезавтра Российская Федерация будет готова провести какие-то масштабные действия против Украины. Этого не произойдет ни завтра, ни послезавтра. Россия будет сосредоточена на внутренних проблемах, на реорганизации власти", - уверен генерал.

В этом контексте он добавил: "Похоже, май-июнь будет самым напряженным временем для них – временем перестройки кабинета министров". "Им есть над чем работать внутренне. Им будет не до нас", - заверил Лопата.

В то же время он подчеркнул, что и Украине следует сосредоточиться на решении внутренних проблем. "У нас нет Верховной Рады как таковой, она работает через пень колоду. У нас нет большинства. И думаю, что президент придет к решению о том, что нам надо разогнать эту Верховную Раду и приступить к чему-то другому, пока имеется этот короткий период времени", - сказал Лопата.

Вместе с тем генерал убежден: "Никаких досрочных выборов президента не будет", но ближайшие несколько месяцев следует использовать для того, чтобы продолжать "поднимать наши Вооруженные Силы на новый уровень".

Как писал "Обозреватель", ранее Анатолий Лопата заявил, что президенту России не суждено достичь свою цель номер один.