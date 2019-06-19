"Очень много знал": генерал озвучил версию гибели Тымчука

Народного депутата Украины, главу группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука могли принудить к самоубийству.

"О небрежном обращении с оружием даже не говорите. Это чушь!" – заявил OBOZREVATEL председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

"Могли принудить к самоубийству – этого я не исключаю. Убийство тоже не исключаю. Но только не небрежное обращение", – подчеркнул он.

Дом, в котором было обнаружено тело Дмитрия Тымчука

По мнению генерала, смерть Тымчука может быть напрямую связана со сменой власти в Украине. "Как только у нас меняется власть, так начинается "неосторожное обращение с оружием" и тому подобное. Так было с Кравченко, с Кирпой и с другими. Когда ушел Янукович, начали прыгать с балконов, как это было с Чечетовым. Все повторяется", – сказал он.

В этом контексте Уманец напомнил о том, что "Тымчук был серьезно связан с донбасскими событиями. Он как журналист очень много знал. Я ни в коем не хочу сказать, что он был замешан в каких-то схемах. Но в том, что он владел мощнейшим массивом информации, нет никаких сомнений".

"Я усматриваю здесь однозначную заинтересованность власти, которая уходит. Чтобы убрать людей, которые владеют серьезной информацией", – заявил генерал.

И добавил: "Я боюсь давать негативные прогнозы, но может быть так, что он не последний".

Дмитрий Тымчук Голос Севастополя

Как писал OBOZREVATEL, 19 июня в Киеве был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал. Позже стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту гибели Дмитрия Тымчука по статье "умышленное убийство".

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