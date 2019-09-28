Генерал о войне с Россией: США предупреждали Украину еще в 90-е

Разведка США еще в 90-е годы прогнозировала агрессию России против Украины. Однако украинское руководство тогда жило "в другой парадигме" и не готовило армию к возможным угрозам.

Об этом рассказал в эфире ObozTV генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов, комментируя готовность ВСУ к отражению агрессии.

По словам генерала, деградация ВСУ шла "фактически с момента создания независимой Украины", поскольку "армией постоянно пренебрегали".

"Я хочу привести пример – в 1996 году я имел разговор с бывшим директором Агентства национальной безопасности США. Разговор был в Вашингтоне. Очень опытный генерал, он тогда спросил – а сколько у вас Вооруженных сил? У нас на то время было 700 тыс. Он был удивлен – а зачем вам столько? Я говорю – мы унаследовали даже больше, но постепенно сокращаем, экономика не дает нам все это содержать", – рассказал Гаврилов.

"Он тогда сказал – запомните и передайте своим руководителям, что у вас в ближайшие 8 лет не будет угроз внешней агрессии. Вы можете делать со своими Вооруженными силами все что угодно, но вам лучше их обнулить, создать профессиональную 50-тысячную армию, которую вы сможете экономически поддерживать, а потом ее наращивать по мере того, как ваша экономика будет укрепляться. России сейчас не до вас, но поверьте, через 8 лет она к вам вернется", – отметил генерал ВСУ в отставке.

По его словам, американский генерал-разведчик предупредил украинцев: "Рано или поздно они к вам вернутся. Потому начинайте делать профессиональную армию".

"Но наше политическое руководство в то время не знало даже, о чем речь идет. Жили в другой парадигме", – добавил Гаврилов.

politinfo.com.ua

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