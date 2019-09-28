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28 сентября • обновлено в 18:39
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Генерал о войне с Россией: США предупреждали Украину еще в 90-е

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Разведка США еще в 90-е годы прогнозировала агрессию России против Украины. Однако украинское руководство тогда жило "в другой парадигме" и не готовило армию к возможным угрозам.

Об этом рассказал в эфире ObozTV генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов, комментируя готовность ВСУ к отражению агрессии.

По словам генерала, деградация ВСУ шла "фактически с момента создания независимой Украины", поскольку "армией постоянно пренебрегали".

"Я хочу привести пример – в 1996 году я имел разговор с бывшим директором Агентства национальной безопасности США. Разговор был в Вашингтоне. Очень опытный генерал, он тогда спросил – а сколько у вас Вооруженных сил? У нас на то время было 700 тыс. Он был удивлен – а зачем вам столько? Я говорю – мы унаследовали даже больше, но постепенно сокращаем, экономика не дает нам все это содержать", – рассказал Гаврилов.

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"Он тогда сказал – запомните и передайте своим руководителям, что у вас в ближайшие 8 лет не будет угроз внешней агрессии. Вы можете делать со своими Вооруженными силами все что угодно, но вам лучше их обнулить, создать профессиональную 50-тысячную армию, которую вы сможете экономически поддерживать, а потом ее наращивать по мере того, как ваша экономика будет укрепляться. России сейчас не до вас, но поверьте, через 8 лет она к вам вернется", – отметил генерал ВСУ в отставке.

По его словам, американский генерал-разведчик предупредил украинцев: "Рано или поздно они к вам вернутся. Потому начинайте делать профессиональную армию".

"Но наше политическое руководство в то время не знало даже, о чем речь идет. Жили в другой парадигме", – добавил Гаврилов.

Генерал о войне с Россией: США предупреждали Украину еще в 90-е

politinfo.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный дипломат Петр Гаращук рассказал, как президент России Владимир Путин поставил Европу "на край пропасти".

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Гаврилов
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины армия
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как мтолько Украина стала независимой, америкосы *положили глаз на Крым. Уже в 2004 году продажный Ющенко пообещал США базу Севастополя, на Путин намекнул ему: *Не балуйся"! Ющенко притих! Но уже в 2008 году после возвращения из поездки в США он опять стал поднимать эту тему! Тогда уже окрепший Путин сказал *мощно*: " В Севастополе никогда не будет баз НАТО" Но когда уже в 14 году Турчинов, Тягныбок и Яценюк потребовали от России покинуть Севастополь - тут всё и закончилось! За ОДИН день! Вывод: Не выдёргивайся!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Амеры еще тогда понимали, что цеевропейцы вышли из СССР прихватив чужое, Крым и Юго-Восток от Измаила до Харькова.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
естественно,эта разведка все годы и работала на такой результат..
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