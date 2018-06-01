Генерал назвал способ выгнать Путина с Донбасса

Западные партнеры Украины должны усилить санкции против России и ограничить государство в различных международных структурах для того, чтобы президент РФ Владимир Путин вывел свои войска с Донбасса.

Такое мнение выразил, эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

"Что касается Востока Украины, то требуется усиление оборонной мощности Вооруженных сил Украины. Да, начали продавать Украине оружие, но этого недостаточно. Нужно серьезное коалиционное решение, которое позволит показать Путину, что дальнейшие его действия могут привести к катастрофе собственно самой России как таковой", - отметил он.

"Почему Европа не оказывает давления на Путина? Есть информация из определенных источников, что в 1992 году Россия вывела в офшоры 10 триллионов долларов. Это те средства, которые Москва использует для коррумпирования западной элиты, финансирования различных террористических организаций и акций, а также создания мощного лобби, которое является проводником интересов РФ", - рассказал Богдан.

Он добавил, что у России есть традиционные связи с Германией.

"Даже в настоящее время отдельные политические силы, например, "Альтернатива для Германии", финансируются Российской Федерацией, и они пытаются проводить ту политику, которая выгодна Кремлю. Если говорить о Франции, то там тоже существовали традиционные связи с Россией. В этом вопросе у нас долгая история. На первом месте стоят национальные интересы этих стран. Более того, это интересы крупного бизнеса и корпораций, которые теряют на санкциях. Украина для них стоит на втором месте после собственных интересов", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что нужна более консолидирующая деятельность нашей власти, институтов власти, высшего военно-политического руководства государства в вопросах реформ в Украине, создание тех институтов, на которых настаивают западные партнеры, в частности антикоррупционного суда.

"Да, изменился формат операции и сейчас мы видим определенные результаты, начал даваться адекватный ответ и враг несет ощутимые потери. Но в то же время внутри страны у нас не все хорошо. Очень активно действует сепаратистский, коллаборационистский элемент. О чем можно говорить, если в Верховной Раде существует целая фракция, которая не признает агрессию России? Это фактически ячейка Госдумы РФ внутри Украины", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко озвучил планы по войне на Донбассе.