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10 июня • обновлено в 18:30
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Генерал-майора СБУ Шайтанова оставили под стражей

1.4т
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Генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову продлен срок пребывания под стражей.

Соответствующее решение принял Шевченсковский районный суд Киева, сообщается на странице СБУ в Facebook.

Суд продлил меру пресечения генерал-майору СБУ, подозреваемому в госизмене

Шайтанов останется под арестом до 8 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию адвокатов на решение суда первой инстанции, который арестовал Валерия Шайтанова.

Шайтанов был задержан 14 апреля. Его подозревают в госизмене и подготовке терактов.

По данным следствия, теракты он готовил по команде Москвы. Также много лет выполнял очень своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов из "ДНР".

Расследование в отношении Шайтанова было продлено на полгода.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Валерий Шайтанов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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