Геев и лесбиянок отправить в концлагеря: заммэра Сум объяснил свое заявление

Заместитель Сумского городского головы Максим Галицкий заявил, что категорически не воспринимает политику правительства по потаканию ЛГБТ-пропаганде и внедрению гендерной идеологии.

Так он прокомментировал в Facebook свое скандальное заявление о том, что представителей ЛГБТ-сообщества нужно отправить в концлагеря. Также Галицкий заявил, что, если нарушил законодательство Украины, то готов понести установленную законом ответственность.

Заместитель мэра Сум объяснил свое заявление о ЛГБТ

По его словам, сообщение о ЛГБТ-пропаганде было протрактовано неоднозначно. Впрочем, добавляет Галицкий, он не воспринимает политику правительства в отношении ЛГБТ, а также возмущается заявлениям представителей Минздрава и КГГА относительно личного участия должностных лиц в гей-параде.

"На эмоциях я использовал для комментирования изображение заключенных в концлагере. Я осознаю, что как должностное лицо должен всегда руководствоваться холодным умом, а потому хотел бы извиниться у жертв и родных жертв концлагерей, заключенных национал-социалистическим режимом", – прокомментировал заместитель городского головы.

Галицкий заметил, что игра на чувствах страждущих, даже таким образом, является недопустимой.

"Вместе с тем считаю, что как гражданин Украины имею право свободно выражать свою позицию о недопустимости ЛГБТ-пропаганды для защиты института семьи и здорового будущего украинских детей", – подытожил чиновник.

Ситуацию в соцсети Facebook также прокомментировала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, скриншот сделал Цензор.НЕТ.

Скриншот censor.net.ua

По ее словам, сведения к ЕРДР внесены 23 июня 2019 по ч.1 ст.161 УК Украины – умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Лариса Сарган добавила, что следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в дело относительно заявления заместителя мэра Сум через концлагеря для ЛГБТ вмешалась прокуратура.

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